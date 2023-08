Voici le sport qu'il faudrait pratiquer tous les jours selon Harvard

La natation devrait être le sport favori de tout le monde. C'est en tout cas le constat fait par une étude des scientifiques d'Harvard.

La pratique d’un sport est vivement conseillée pour la santé, on le sait déjà. Mais, il se pourrait que l’activité numéro 1 à cocher sur sa liste soit plus précisément la natation. En effet, elle fait partie des meilleurs sports pour le développement du corps humain mais surtout pour rester en bonne santé le plus longtemps possible.

Si la natation n'est pas dans le gotha des sports les plus populaires de France, elle pourrait bien le devenir après cette étude des scientifiques de l'université d'Harvard. Selon ces chercheurs, la natation a de nombreux bienfaits sur le corps humain et pour toutes les personnes. Qu'on soit âgé ou jeune.

«La natation fait fonctionner le coeur et les poumons. C'est un exercice qui entraîne le coeur à utiliser l'oxygène de manière plus efficace, ce qui se traduit généralement par une baisse de la fréquence cardiaque au repos et du rythme respiratoire. L'avantage, c'est que la natation est un sport que l'on peut pratiquer tout au long de sa vie, sans devoir y renoncer quand on est âgé», affirme Harvard.

Avec la rentrée, c'est sans doute l'occasion de se lancer voire de prendre des cours.