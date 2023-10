Voici les 4 vitamines et minéraux essentiels pour cet hiver 

Baisse de tonus, coup de blues, virus saisonniers, immunité en berne… Pour faire face aux désagréments hivernaux, rien de tel que les cures de vitamines et de minéraux. Voici les substances dont notre corps a le plus besoin.

La vitamine C

L’hiver, la vitamine C est notre meilleure amie. Également connue sous le nom d’acide ascorbique, elle apporte un véritable coup de fouet. Idéale pour lutter contre la fatigue passagère, la vitamine C aide à maintenir le bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux. Autrement dit, c’est une arme de choix pour préparer le corps à lutter contre les infections et garder le moral. Et comme le corps ne peut la fabriquer lui-même, il faut aller la chercher dans l’alimentation (cassis, kiwi, orange, persil…), ou bien faire une cure de compléments alimentaires.

La vitamine D

La vitamine D est synthétisée par le corps lors de l’exposition au soleil. C’est pourquoi on a tendance à en manquer en hiver, les journées étant courtes et moins ensoleillées. On en trouve surtout dans les poissons gras (saumon, truite…), les sardines à l’huile, les jaunes d'œufs, ou encore les champignons. Si la vitamine D est aussi importante, c’est parce qu’elle contribue au bon développement et au maintien de la masse osseuse en facilitant l’absorption du calcium et du phosphore. Cette substance va également agir sur les globules blanc et ainsi renforcer les défenses immunitaires.

La magnésium

Pour affronter l’hiver, vous pouvez compter sur le magnésium. Ce sel minéral, qui participe à plus de 300 réactions chimiques dans l'organisme, est particulièrement recommandé en cas de baisse de tonus. Il aide à lutter contre la déprime passagère et à diminuer l'irritabilité et la nervosité. En agissant sur le système nerveux central, le magnésium favorise aussi l’endormissement. Cependant, notre corps est incapable de le fabriquer lui-même. Les amandes et les graines de coriandre en sont bien pourvus, en sachant qu’une carence se manifeste généralement par des spasmes de la paupière.

Le zinc

Autre nutriment essentiel : le zinc. Cet oligo-élément joue un rôle prépondérant dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides, et c’est un bon allié pour se prémunir des maux de l’hiver. Présent en petite quantité dans notre organisme, le zinc accroît l'activation des lymphocytes, des globules blancs qui participent à la défense immunitaire, et réduit ainsi le risque d’attraper un rhume ou la durée des symptômes. Côté alimentation, on en trouve dans les fruits de mer (les huîtres remportent la palme), les noix, la poudre de cacao, mais aussi dans le lait et les fromages de vache.