Covid-19 : quelles sont les régions les plus touchées par le retour du virus ?

Si l’ensemble des indicateurs de Santé Publique France notent une stabilisation ou une diminution de la présence du Covid-19 depuis le début de l’automne, certaines régions de France métropolitaine sont plus touchées que d’autres par le virus. C’est notamment le cas de la région Grand-Est, de la Bourgogne Franche-Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Voici le nom des régions de France métropolitaine où le Covid-19 est le plus actif, bien que Santé Publique France note une stabilisation ou une diminution «dans toutes les classes d’âges» des différents indicateurs concernant le Covid-19.

La région Grand-Est est la plus touchée par la présence du virus dans l’Hexagone durant la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Le taux d’incidence de cette région s’élève à 55,09 alors que celui de la France est de 21,49. Pour rappel, le taux d’incidence représente le nombre moyen de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants.

La deuxième région où le virus est le plus présent est la Bourgogne-France-Comté, avec un taux d’incidence s’élevant à 33,14 pour 100.000 habitants. Si ce taux reste largement inférieur à celui de la région Grand-Est, il reste néanmoins au-dessus de la moyenne nationale.

Enfin, le taux d’incidence de l’Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 27,74 cas pour 100.000 habitants, ce qui en fait d’elle la troisième région dans laquelle la présence du Covid-19 est la plus importante.

Pourquoi le covid-19 fait-il son retour au premier plan ?

Le retour du virus à l’origine de la pandémie de 2020 depuis août 2023 s’explique notamment par la présence d’un nouveau variant depuis peu, le JN.1. Ce dernier est une mutation du variant Pirola, et a été détecté pour la première fois à la fin de l’été dernier.

Dans une interview accordée à nos confrères de La Dépêche, François Bailloux, directeur de l’Institut de génétique de Londres, indiquait que «le Covid est un virus de type enveloppé, il est peu résistant aux UV, il reste plus longtemps en l'air et est donc plus longtemps infectieux lorsqu'il fait froid et humide».

Il note aussi le fait qu’en automne et en hiver, les personnes sont moins enclines à aérer les espaces intérieurs, en raison des températures plutôt basses durant ces périodes. Il est pourtant recommandé de le faire environ 10 minutes quotidiennement.