Se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe en même temps serait plus bénéfique face aux virus, selon une étude

Selon une étude menée par le Johns Hopkins Center for Health Security, un think tank américain, se faire vacciner en même temps contre le Covid-19 et la grippe serait plus efficace face aux virus, plutôt que d'avoir recours à deux injections réalisées à deux moments différents.

Se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe en même temps augmente le taux d’anticorps dans l’organisme, a révélé une étude menée par Johns Hopkins Center for Health Security.

Relayée par le quotidien britannique The Guardian ce mercredi 15 novembre, l’étude a été menée sur un premier groupe de 12 personnes ayant reçu en même temps leur rappel bivalent du Covid-19 et de la grippe, et un second groupe de 30 personnes ayant reçu leur rappel de vaccin contre le Covid et celui contre la grippe, à des dates différentes sur le même mois.

Lors de la mesure des anticorps des deux groupes, les chercheurs ont ainsi constaté que les personnes ayant reçu les deux vaccins lors de la même consultation présentaient par rapport au second groupe des taux plus élevés d’immunoglobuline G1 (ou IgG1), les anticorps qui combattent le Covid-19 et la grippe.

Une possible «stimulation accrue du système immunitaire»

«Il est possible que cela soit dû à une stimulation accrue du système immunitaire par la présence simultanée des deux vaccins», a indiqué au Guardian Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

«L'essentiel est de voir si cela présente un quelconque avantage clinique significatif - les niveaux plus élevés d'anticorps se traduisent-ils par une plus grande protection contre l'infection ou la maladie ?», a-t-il poursuivi.

En fin de compte, que ce soit par facilité ou pour des raisons de santé, l'administration simultanée des vaccins Covid et contre la grippe semble donner des résultats positifs.

«Prendre les deux vaccins en même temps est quelque chose qui a toujours été plus pratique pour les patients, mais qui peut maintenant avoir un avantage immunologique supplémentaire et devrait être généralement recommandé pour ceux qui sont éligibles pour les deux vaccins», a indiqué le chercheur principal.

Si elle est encore à ce stade en preprint, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été validée par des pairs, l'étude semble en tout cas aller dans le sens de celles précédemment menées par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains.

Du reste, la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique recommande toujours de «se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19 lors de la même visite», a-t-elle indiqué, assurant que l’application était sans danger.

Une légère augmentation des risques d'AVC ?

Le CDC a toutefois apporté une précision : «Les personnes ayant reçu en même temps un vaccin contre la grippe et un vaccin monovalent Covid-19 étaient légèrement plus susceptibles de présenter des réactions telles que de la fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires comparé aux personnes ayant reçu uniquement un vaccin monovalent Covid-19, mais ces réactions étaient pour la plupart bénignes et disparaissaient rapidement».

De son côté, le chercheur Amesh Adalja a indiqué qu'il existait aussi des données indiquant une possible légère augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral et de mini-AVC chez les personnes âgées recevant de fortes doses de ces vaccins.

Mais selon lui, il ne s’agit pas d'une augmentation très significative du risque.