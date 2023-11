Météo : à quel point le mauvais temps affecte-t-il notre moral ?

Après presqu'un mois de pluie en continu sur le territoire français, le mauvais temps impacte aussi le moral de certaines personnes. On les appelle les «météo-sensibles» et leur cas n'est pas rare.

Pluie, vent, nuages, journées plus courtes… La météo automnale et hivernale peut avoir plusieurs conséquences sur le moral de certaines personnes dites «météo-sensibles». Et le conexte actuel qui place la France sur un «rail de dépressions» ne les aide pas.

Vous êtes météo-sensible lorsque vous souffrez de troubles dépressifs liés au manque de lumière et ses variations, à la baisse des températures ou encore à une humidité excessive. Trois phénomènes qui se déroulent plutôt en automne et en hiver.

Au contraire, le soleil et ses rayons vous mettent en joie et vous êtes beaucoup plus épanoui au printemps et en été.

Parmi les symptômes de la météo-sensibilité, il y a la fatigue, une augmentation du stress, la mauvaise humeur, le manque d’enthousiasme et de motivation pour le travail, un mauvais sommeil, des maux de têtes, la perte de concentration, la nervosité, quelques douleurs aux muscles ou aux articulations, la mémoire perturbée ou encore la tendance à commettre des erreurs.

Quelles solutions ?

Pour contrebalancer les effets de la météo sur votre moral, il existe plusieurs solutions. Il est notamment conseillé de s’adapter au rythme de la nature et ainsi de caler son rythme biologique.

Pour cela, il est important de faire rentrer un maximum de lumière naturelle dans son lieu de vie, de ralentir son rythme de vie ou encore de maintenir une certaine température corporelle. En effet, l’organisme s’épuise lorsqu’il y a de trop grosses variations de températures et qu’il doit retrouver un équilibre. Ainsi, il vaut mieux mettre un pull lorsqu’on a froid plutôt que de surchauffer son logement.

Enfin, si vous ressentez un vrai besoin de vous exposer à la lumière, la luminothérapie peut également être une solution. Cette technique est utilisée depuis les années 80 et consiste à s’exposer 30 minutes au soleil du matin grâce à des lunettes artificielles notamment. Cela peut vous donner l’impulsion nécessaire pour entamer votre journée.