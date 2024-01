Sécurité sociale : tout ce qui va changer pour vous en 2024

Définitivement adoptée à l’Assemblée le 4 décembre dernier, la loi de financement de la Sécurité sociale 2024 (LFSS) prévoit de nombreux changements concernant l’accès aux soins, le rôle étendu des pharmaciens ainsi que la volonté de réduire le nombre d’arrêts de travail délivrés en France.

La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 va bouleverser les habitudes quotidiennes des Français sur plusieurs points. Près d’un mois après son adoption officielle à l’Assemblée nationale, la loi de financement de la Sécurité sociale 2024 (LFSS) entre en application dès ce lundi 1er janvier.

Elle intègre notamment des aides ciblés pour les personnes âgées de moins de 26 ans et vise à lutter activement contre l’abondance d’arrêts maladie délivrés par certains praticiens dans l’Hexagone.

Des aides financières pour les moins de 26 ans

La loi de financement de la sécurité sociale contient deux nouvelles dispositions visant à aider financièrement les jeunes âgés de moins de 26 ans.

La première concerne la prise en charge complète et sans ordonnance des préservatifs pour ces derniers. La seconde intègre le remboursement total des protections périodiques réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans.

Lutter contre les arrêts maladie de complaisance

Face à la hausse de la délivrance des arrêts maladies en France ces dernières années, le gouvernement tire la sonnette d’alarme et prend des mesures pour faire baisser ce chiffre.

Pour cela, la LFSS entend renforcer les contrôles à ce sujet en 2024. Avec ce texte de loi, un médecin contrôleur mandaté par l’employeur pourra faire suspendre le versement des indemnités au patient s’il estime que l’arrêt est injustifié.

Enfin, concernant les arrêts de travail prescrits en téléconsultation, ces derniers sont maintenant limités à trois jours au maximum.

Un recrutement massif dans les Ehpad

Face à la pénurie de main d’œuvre dans le milieu hospitalier, en particulier auprès des personnes âgées, le gouvernement prépare une vague de recrutements massive.

La LFSS prévoit ainsi le recrutement de 6.000 postes supplémentaires dans les Ehpad en 2024, avec pour objectif à long terme d’en créer 50.000 d’ici à 2030. Le texte de loi évoque également la mobilisation de moyens supplémentaires pour ouvrir de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

La loi entend aussi revaloriser les allocations données aux proches aidants en créant un droit renouvelable à l’allocation journalière de proche aidant.

Donner plus de responsabilités aux pharmaciens

La LFSS donne plus de pouvoir aux pharmaciens. Ces derniers pourront dorénavant délivrer sans ordonnance certains médicaments qui étaient jusqu’à présent dispensés via une ordonnance. C’est le cas notamment des antibiotiques luttant contre les angines et les cystites. Pour ce faire, le pharmacien devra réaliser un Test rapide d’orientation diagnostique (TROD) qui devra se révéler positif.

Les pharmaciens pourront également à compter de cette nouvelle année délivrer des médicaments à l’unité en cas de rupture d’approvisionnement, comme cela avait pu être le cas en France en 2023.