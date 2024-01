Le froid peut-il vraiment nous faire tomber malade ?

«Habille-toi, tu vas prendre froid !». On a tous déjà entendu cette phrase. Mais c’est un abus de langage. Le froid en lui-même ne rend pas malade et on n’attrape pas un rhume parce qu’on est pas assez couvert.

Rhume, grippe, bronchite… Le froid fait son grand retour et avec lui, son lot de virus et de maladies hivernales. Pour se prémunir, on ressort l’écharpe et le bonnet et on superpose les couches. Mais est-ce suffisant pour éviter de tomber malade ? Eh bien non, car le froid n'est pas le coupable, même s’il joue quand même un rôle.

Le fait d’être bien couvert de la tête aux pieds nous permet de moins grelotter et d’éviter l’hypothermie, mais la technique de l’oignon ne nous empêche pas d’attraper des virus. On ne souffrira pas nécessairement d’un rhume après s'être roulé dans la neige en maillot de bain. Pour développer une infection respiratoire, il faut forcément un agent pathogène (virus ou bactérie).

En réalité, si on tombe malade c’est moins en raison de la baisse des températures que de notre instinct à vouloir nous réchauffer dans un lieu clos. En restant davantage à l’intérieur, on se trouve au contact de plusieurs autres personnes, ce qui favorise la transmission des bactéries et des virus, à l’image de la grippe ou du Covid-19. En outre, l’échange de microbes est d’autant plus fort dans les lieux confinés et mal aérés.

Une étude américaine a toutefois montré que le froid endommage de façon significative notre système immunitaire. Les scientifiques du Mass Eye and Ear et de la Northeastern University ont en effet identifié que les vésicules extracellulaires - situées dans notre nez et qui contiennent notamment des agents luttant contre les virus - deviennent moins performantes lorsque les températures sont basses.

En résumé, le froid seul ne nous fait pas tomber malade, mais il a quand même une part de responsabilité en affaiblissant nos défenses et en nous poussant à se réfugier à l'intérieur.