Froid : ces 7 soins pour protéger sa peau

Dessèchement, tiraillements, rougeurs… Le froid met notre peau à rude épreuve en s'attaquant à son film protecteur, appelé film hydrolipidique. C’est pourquoi il faut bien la protéger. Pour se faire, voici 5 produits pour chouchouter son visage et son corps.

Le baume pour les lèvres nocibé

©Nocibé

La peau des lèvres est cinq fois plus fine que celle du visage. Cette zone est donc particulièrement sensible au dessèchement. Pour la protéger, vous pouvez miser sur le baume et masque «Day & Night», de chez Nocibé. Hydratant et nourrissant, ce soin forme un film protecteur sur les lèvres et offre une excellente hydratation. Les lèvres sont toutes douces et souples. En plus, son absorption est rapide. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement comme un baume classique ou bien appliquer une couche généreuse de baume le soir avant de vous coucher

Baume et masque lèvres «Day & Night», Nocibé, 9,95€ (10 ml).

le stick regard payot

©Payot

Composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et adapté à tous les types de peaux, ce stick pour le contour des yeux signé Payot est un indispensable. Ses atouts ? Il est enrichi en plantes adaptogènes - algue bretonne et champignon reishi - et en acide hyaluronique. Résultat, il hydrate en profondeur et aide la peau à lutter contre les agressions du quotidien (variations climatiques, pollution..). Facile à appliquer, ce stick 100% recyclable contient également de l'eau florale de bleuet bio, connue pour ses vertus décongestionnantes et rafraîchissantes.

Stick regard hydratant adaptogène, Payot, 35€.

la crème Hydra végétal d'Yves Rocher

©Yves Rocher

Pendant la période hivernale, la peau est plus susceptible de s'assécher et de se déshydrater, entraînant ces fameux tiraillements. Mais ce phénomène n'est pas irrémédiable. Pour apporter une bonne dose d'hydratation à son visage, de jour comme de nuit, rien de tel que la crème «Hydra Végétal», élaborée par Yves Rocher. Elle va non seulement diffuser l'eau dans toutes les couches de l’épiderme, mais aussi limiter son évaporation. Le pouvoir hydratant de ce soin provient principalement de la plante Edulis, dont le mécanisme de captation et de rétention de l’eau dans ses feuilles est similaire à celui d’hydratation de la peau.

Crème «Hydra Végétal», Yves Rocher, 29,90€ (75 ml).

Le baume corps ultra-riche Giphar

©Giphar

Alors que le froid revient en force, il est important de ne pas oublier son corps, également fragilisé par le frottements des vêtements et leurs matières parfois irritantes, ainsi que par les douches souvent trop chaudes. Et pour le réconforter comme il se doit, privilégiez les crèmes à la texture riche, comme ce baume de chez Giphar, qui a des propriétés nourrissantes, apaisantes et protectrices. Adapté à toutes les peaux, y compris celles à tendance atopique, ce soin corporel, doté d'une formule non parfumée, à aussi l'avantage de convenir à toute la famille (à partir de 3 ans).

Mon baume corps ultra-riche, Laboratoire Giphar, 9,90€ (200 ml).

la crème pour les mains gallinée

©Gallinée

Beaucoup rechignent à appliquer une crème pour les mains parce que «ça colle, c'est gras...». Pourtant, ce soin est un allié de taille l'hiver, à condition de bien le choisir. Vous pouvez vous procurer les yeux fermés la crème Gallinée, une marque connue pour ses formules concentrées en prébiotiques, probiotiques et postbiotiques. Cette crème à base de beurre de karité laisse sur les menottes un fini doux, non gras et non collant. Elle aide à soutenir le microbiome de la peau, les micro-organismes que l'on retrouve sur toute la surface du corps, et les personnes ayant une peau sensible ou sujette à l’eczéma peuvent aussi compter sur elle.





Crème réparatrice pour les mains, Gallinée, 12€ (50 ml).

LE SÉRUM HYDRATANT «NATURALS»

©Nocibé

L'hiver, les sérums à base d'acide hyaluronique sont vos meilleures amies. Cette substance renforce la barrière cutanée et aide la peau à maintenir l'hydratation. Parmi les nombreux soins, on ne saurait que trop vous conseiller le sérum hydratation «Naturals», signé Nocibé. Grâce à la combinaison d’extraits de fleur de lin bio, connue ses propriétés hydratantes et lissantes, et d’acide hyaluronique végétal, ce sérum à la texture fluide pénètre rapidement et promet une hydratation intense pendant 48 heures.

Sérum hydratation 48h «Naturals», Nocibé, 25,95€.

LE MASQUE DE NUIT FRESH

©Fresh

Crème pour le visage, les mains, baume pour le corps, stick pour le regard... Vous êtes paré pour l'hiver, enfin presque. Le masque est lui aussi essentiel pour régénérer sa peau. Et celui de chez Fresh, baptisé «Floral Recovery Calming Mask», a tout bon. Conçu pour les femmes comme pour les hommes, ce soin réconfortant peut être appliqué matin et soir. Mais pour un résultat vraiment optimal, et se lever avec un teint lumineux, on l'applique le soir et on le laisse poser toute la nuit, moment durant lequel les cellules se renouvellent. Enrichi en extraits de fleurs, il est formulé à base de vitamine C et de squalane, un actif qui aide à restaurer le film hydrolipidique de la peau.

Floral Recovery Calming Mask, masque de nuit, Fresh, 28€ (30 ml).