Quelle est cette «maladie X» qui inquiète les plus grands dirigeants mondiaux ?

Ce mercredi 17 janvier, dans le cadre du Forum économique de Davos, en Suisse, les principaux dirigeants de la planète échangeront sur la «maladie X». L’objectif étant de prévenir la potentielle apparition d’une pandémie.

Un scénario cauchemardesque à anticiper. Les principaux dirigeants du monde, au cours du Forum économique mondial de Davos de ce mercredi, discuteront de la «maladie X».

Il s’agit d’un terme désignant une maladie qui pourrait apparaître dans un futur proche, prenant l’ampleur d’une pandémie. Le cauchemar de tout scientifique serait de connaître un épisode identique à la pandémie de Covid-19, c'est pourquoi il est important de se préparer à tout danger.

Dans la liste des maladies prioritaires pour la recherche de l’OMS

La «maladie X» désigne une pathologie encore inconnue qui pourrait tendre à devenir la cause d’une pandémie. Elle pourrait prendre diverses formes et pouvant être causée par la modification de gènes par de nouvelles technologies ou par un agent pathogène animal transmis aux humains.

Elle figure depuis 2018 parmi la liste des maladies et agents pathogènes prioritaires pour la recherche et le développement de l’Organisation mondiale de la Santé. Pour rappel, cette liste contient des pathologies telles que le virus Ebola, Zika, la fièvre de Crimée-Congo ou le Covid-19.

Une anticipation nécessaire

N’étant pas encore identifiée, personne ne peut être sûr que la «maladie X» apparaîtra un jour. Selon Doctissimo, certains scientifiques estiment qu’elle pourrait correspondre à une nouvelle forme de coronavirus ou de grippe.

L’un des nombreux objectifs de l’OMS est désormais d’anticiper le moindre risque pour éviter un nouvel effondrement des infrastructures nationales de santé, comme cela s’est produit en 2020.

Pour cela, les dirigeants de la planète ainsi que les PDG de laboratoires pharmaceutiques et d’hôpitaux se réuniront avec Tedros Adhanonom Ghebreyesus, chef de l’OMS, dans le cadre d’une «préparation à la maladie X». Seront alors évoqués les «efforts nécessaires à fournir afin de préparer les systèmes de santé des différents pays à cette potentielle catastrophe», d’autant plus que «le nombre d’agents pathogènes potentiels est très important, tandis que les ressources pour la recherche et le développement sur les maladies sont limitées», comme l’a rapporté l’OMS.

Toutefois, le Docteur Gérald Kierzek a tenu à souligner qu’anticiper les choses «ne veut pas dire que cela va arriver». L’idée est donc de ne pas s’affoler, mais d’être mieux préparé à affronter toute menace sanitaire.