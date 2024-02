Voici les 11 phobies les plus répandues dans le monde

Peur incontrôlable de l’avion, de la foule, des araignées, des espaces clos, de conduire, de tomber malade... Il existe un grand nombre de phobies dans le monde. Mais certaines sont plus répandues que d'autres. Voici lesquelles.

La phobie sociale

Selon une enquête de l’association Anxiety UK, c’est la phobie sociale qui arrive en tête du classement. Également appelé «anxiété sociale», ce trouble se caractérise par une peur intense d’être confronté à des situations d’interactions sociales. L’individu est particulièrement angoissé à l’idée de parler en public. Il craint d'être observé attentivement, d'être mal jugé voire humilié.

L’agoraphobie

À la deuxième place, on retrouve l’agoraphobie, ou la peur irraisonnée des espaces publics au sein desquels il est difficile de s’échapper ou de trouver de l’aide en cas de crise de panique ou autre problème nécessitant l’intervention des secours. Les lieux les plus redoutés par les agoraphobes sont les centres commerciaux, les transports en commun, mais aussi les endroits clos, tels que les ascenseurs et les avions.

L’émétophobie

Le podium est complété par l’émétophobie, la peur de vomir ou de voir une autre personne rejeter par la bouche son repas. Les personnes concernées écartent de nombreux aliments par peur d’être malade, ce qui peut provoquer un amaigrissement important. Certaines ont également peur de tomber enceintes par crainte d’être victime de nausées pendant la grossesse.

L'éreutophobie

Sur la liste des phobies les plus courantes dans le monde, figurent aussi l'éreutophobie, qui désigne la peur obsédante de rougir en public. Les personnes touchées, majoritairement de nature timide, font alors en sorte d’éviter toute situation pouvant les mettre dans l'embarras. Chez la plupart des sujets, avoir les joues qui rougissent est une véritable phobie car cette réaction est synonyme de faiblesse, de perte de crédibilité, ou encore de culpabilité.

L'amaxophobie

De nombreux individus sont également amaxophobes. Autrement dit, ils ont très peur de conduire un véhicule, quel qu'il soit. Dès que la clé est dans le contact, plusieurs symptômes peuvent se manifester : tremblements, accélération du rythme cardiaque, vertiges… Considérant que la voiture est un objet dangereux, ces personnes utilisent ainsi au maximum les transports en commun.

L'hypocondrie

La sixième phobie la plus répandue est l'hypocondrie. Il s’agit d’une inquiétude obsessionnelle concernant la santé. Plus précisément, le sujet vit dans l’idée d'être atteint d'une maladie grave. D’autres personnes souffrent plus spécifiquement de nosophobie. Contrairement aux hypocondriaques, elles savent qu’elles sont en bonne santé, mais ont peur de contracter une maladie (IST, cancer…).

L'aérophobie

L'aérophobie est la peur panique de l'air ou du vent, et donc de prendre l’avion, et de voyager à bord de tout autre engin volant. Les individus touchés sont convaincus qu’ils vont mourir durant le trajet en raison de problèmes techniques. L'aérophobie est souvent associée à d’autres phobies comme la peur de la hauteur (acrophobie) ou la peur des espaces fermés (la claustrophobie).

L'arachnophobie

La peur des araignées, ou l'arachnophobie, n’arrive qu’en huitième position. La simple vue de cette bête, qu’elle soit toute petite, énorme, poilus ou non, peut induire l'apparition de nombreux symptômes : une accélération du rythme cardiaque, une transpiration excessive, des vertiges, des vomissements, une paralysie, ou au contraire, un besoin de fuir. La victime va parfois surestimer le danger en imaginant par exemple que l’araignée va lui sauter dessus et se faufiler dans ses cheveux, aggravant ainsi la crise d’angoisse.

La brontophobie

On peut également citer la brontophobie. Un terme peu employé dans le langage courant mais qui désigne une peur bien connue : celle de l’orage, du tonnerre et des éclairs. Dans les cas les plus extrêmes, les individus consultent les bulletins météorologiques de manière obsessionnelle. Bien souvent, la brontophobie est liée à d’autres phobies, telles que la phonophobie, la crainte des sons forts, ou l'ombrophobie, la peur de la pluie.

La claustrophobie

Dans le le top 10 des peurs les plus fréquentes on retrouve la claustrophobie, un trouble impliquant la peur de l’enfermement. Les personnes claustrophobes peuvent souffrir d'attaques de panique dans l’ascenseur, le métro, l’avion, mais aussi dans des petites pièces sans aération, où le plafond est trop bas. Quand elles se trouvent dans ces lieux clos, elles sont effrayées à l’idée de manquer d’air et de ne pas pouvoir sortir.

l'acrophobie

Ne proposez pas à une personne acrophobe de monter au sommet de la tour Eiffel ou bien une balade le long des falaises d'Etretat. Vous l'aurez compris, l'acrophobie désigne la peur de la hauteur et du vide. Ce mot vient du grec «akron», qui signifie pic ou sommet. Entre 3 et 6% de la population seraient confrontés à cette angoisse.