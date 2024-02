Insuffisance surrénale : voici les 5 signes qui doivent vous alerter

On parle d’insuffisance surrénale lorsque les glandes surrénales, dont le rôle est de produire des hormones nécessaires au bon fonctionnement du corps, ont du mal à fonctionner. Voici les signes qui doivent vous alerter.

Une fatigue intense

Situées chacune au-dessus d'un rein, les deux glandes surrénales produisent plusieurs hormones vitales, dont l’aldostérone et le cortisol, hormone qui participe notamment à la gestion du stress et qui nous aide par exemple à nous réveiller le matin et à être en forme. Ainsi, en cas d’insuffisance surrénale, on peut ressentir une fatigue intense, malgré un bon sommeil.

Des troubles digestifs

Des troubles digestifs - nausées, vomissements, ballonnements et douleurs abdominales - peuvent également survenir, particulièrement s'il s’agit d'un défaut de production de glucocorticoïdes (déficit en cortisol).

Des vertiges

Une insuffisance surrénale se caractérise par ailleurs par l’apparition de vertiges, souvent accompagnés de sueurs et de maux de tête.

une Baisse de la pression artérielle

Dans certains cas, on observe une baisse de la pression artérielle. Et pour cause, l’aldostérone, sécrétée par la glande surrénale, joue un rôle clé dans la régulation de la pression artérielle.

Une perte de poids

Les patients atteints d’insuffisance en minéralocorticoïdes (déficit en aldostérone) ont tendance à perdre du poids, et ce, en raison de la perte d’eau et de sel dans les urines, l’hormone aldostérone n’étant plus en mesure de remplir entièrement ses missions, comme la rétention d’eau, de sel et de potassium.