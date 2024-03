Un jeune sur cinq ne sait pas reconnaître une courgette

Une étude récente a mis en lumière des chiffres inquiétants concernant la consommation alimentaire des jeunes. Ces résultats soulignent un manque flagrant de connaissances dans ce domaine.

Triste constat : un jeune sur cinq ne parvient pas à identifier une courgette en photo (y voyant un concombre ou dans de très rares cas une aubergine). Cette déclaration intervient suite à la publication d'une enquête, publiée par Harris Interactive mardi 5 février, mettant en lumière les disparités de comportement alimentaire entre les différentes tranches d'âge de la population française.

La ministre déléguée Olivia Grégoire a affirmé la volonté du gouvernement de promouvoir une éducation alimentaire plus solide. L'éducation alimentaire est à la fois «un enjeu d'égalité des chances», «un enjeu de santé public majeur» et «un enjeu de pouvoir d'achat», a-t-elle affirmé.

Selon Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive, les jeunes ont en effet des modes de consommation et des perceptions de l'alimentation «radicalement différentes» du reste de la population.

le recours aux plats transformés

L'étude a été réalisée en ligne les 20 et 21 février dernier auprès d'un échantillon de 1.058 personnes représentatives de la population française. Parmi les jeunes de 15 ans à 24 ans, 59% d'entre-eux sont amenés à manger au moins une fois par mois dans un établissement de restauration rapide, contre 37% pour l'ensemble de la population, et 45% dans un restaurant à thème (pizzeria, crêperie, japonais, etc), contre 31%.

L'étude montre que la consommation de fruits et de légumes frais est moins fréquente chez les jeunes, tandis qu'ils ont davantage recours à des plats transformés (44% contre 23%). Parmi les raisons invoquées, on retrouve le prix justifiant la consommation de plats préparés, pourtant souvent plus onéreux que le fait de cuisiner soi-même.

Bien que des mesures concrètes ne soient pas encore définies, le gouvernement prévoit d'intensifier ses efforts pour promouvoir l'éducation alimentaire, notamment en renforçant les actions menées dans les écoles.