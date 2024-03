Journée nationale du sommeil : pourquoi dormait-on en deux phases avant ?

A l’occasion de la journée mondiale du sommeil, voici un bref retour sur les pratiques de l’époque. Loin de nos habitudes contemporaines, nos ancêtres organisaient leurs nuits en deux phases.

Une nuit complète de sommeil n’a pas toujours été à la mode. Autrefois, et il n’y a pas si longtemps, on dormait en deux temps, réglé par la lumière naturelle. Le Dr Milhau a expliqué à l’antenne de CNEWS ces pratiques de sommeil qui ont aujourd'hui disparu.

«Avant, on ne dormait pas de la même manière. On dormait en deux fois», a-t-elle expliqué en précisant que le sommeil monophasique n’existait que depuis le 19 siècle. «Il était coutume de s’endormir avec le coucher du soleil et de se relever à 23h, avant de se recoucher, plus tard».

Pendant ce laps de temps, nos ancêtres vaquaient à leurs occupations, aux tâches domestiques. Ils priaient, méditaient, donnaient à manger aux bétails. «Enfin, ils se rendormaient et se réveillaient avec le lever du soleil».

Insomnie, traces du Sommeil biphasique

Pour quelques scientifiques, certaines insomnies seraient des vestiges de ces activités nocturnes. «Quand vous vous réveillez et que vous avez une insomnie, vous vous forcez à dormir dans l'angoisse d'être fatigué le lendemain. Vous n’y arriverez pas».

Le docteur a expliqué que «c’est la pression qui crée l’obsession», comme dans beaucoup d'autres domaines. Autrefois, on n’avait pas ce genre de pression car le réveil était une coutume et on se rendormait facilement.

Un cycle réglé par la lumière

Selon le docteur, notre être serait réglé naturellement par la lumière. Elle a donc préconisé de ne «pas allumer les lumières en pleine nuit, et plus encore, de ne pas allumer les écrans», faisant remarquer que le cycle du sommeil a été bouleversé par l’arrivée des lampes à gaz et des lampadaires.

À partir ce moment, les hommes se sont couchés beaucoup plus tard. «Notre sommeil est encore en évolution mais dans la mauvaise direction, on a perdu 1h30 de sommeil en 50 ans», a-t-elle conclu.