Cancer de Kate Middleton : les cas chez les jeunes adultes sont-ils fréquents ?

Vendredi 22 mars dernier, la princesse Kate Middleton, 42 ans, a annoncé être atteinte d’un cancer dont elle n’a pas précisé la nature. Elle est loin d’être la seule dans ce cas puisque les cancers touchant les jeunes adultes ont augmenté ces 30 dernières années.

Depuis l’annonce de son cancer vendredi 22 mars, Kate Middleton, 42 ans, a reçu des soutiens du public britannique, du Commonwealth et autour du monde. Des messages de sympathie «émouvant» selon le couple princier. Pour traiter sa maladie, la princesse de Galles a déclaré suivre une «chimiothérapie préventive», également appelée chimiothérapie préventive.

Si l’annonce du cancer de Kate Middleton a créé une onde de choc au Royaume-Uni, le cas de la princesse britannique met en lumière une vérité inquiétante : depuis une trentaine d’années, on constate une «épidémie» de personnes de moins de 50 ans atteintes d’un cancer, selon Shivan Sivakumar, expert en oncologie à l’Université britannique de Birmingham.

Une augmentation des cas inquiétante

«On n'en connaît pas la cause, mais nous voyons davantage de patients atteints de cancers abdominaux», a-t-il ajouté. Un constat qui rejoint celui du chirurgien Andrew Beggs, interrogé par l’AFP.

«Les cancers apparaissant à un jeune âge ne sont en aucun cas rares», souligne-t-il ajoutant qu'il «dirige une clinique pour les cancers à début précoce chez les adultes». «Nous voyons de plus en plus de personnes ayant la quarantaine atteintes d'un cancer».

Un autre point important : de 1990 à 2018, les taux d’incidence du cancer chez les 25-49 ans ont augmenté de 22 % au Royaume-Uni, de quoi rendre la fréquence du cancer chez les jeunes adultes «réelle».

Comme le décrit l’institut britannique du cancer, Cancer Research UK, «c’est un pourcentage plus important que dans n’importe quel autre groupe d’âge, plus que le double de l’augmentation de 9 % qui concerne les plus de 75 ans».

Des «cancers débutants»

Toutefois, il faut savoir qu’on parle principalement de «cancer débutant», c’est-à-dire les débuts de la maladie. Car, comme le note l’institut britannique du cancer, «environ 90 % de tous les cancers touchent les personnes âgées de plus de 50 ans (…). Chez les jeunes adultes, il ne s'agit donc que d'une légère augmentation du nombre de cas, et ce à partir d'un point de départ peu élevé».

«Mais la tendance est importante. Les données disponibles suggèrent que les adultes de moins de 50 ans sont plus nombreux que jamais à être atteints d'un cancer», a-t-il ajouté.

En France, 433.136 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés dont 245.610 chez les hommes et 187.526 chez les femmes, selon l’Institut national du cancer. Mais il est intéressant de voir que l’âge médian au diagnostic est «de 70 ans chez l’homme et de 68 ans chez la femme».

Alors que le cancer de la prostate reste de loin le plus fréquent chez le sexe masculin, le cancer du sein domine, lui, chez la femme avec 61.214 cas en 2023.