Festival de Cannes 2024 : six jeunes en soins ou en rémission d’un cancer vont monter les marches de la 77e édition

Pour la quatrième fois, six enfants placés en soins ou en rémission d’un cancer vont avoir l’opportunité de gravir les marches du Festival de Cannes. Une initiative portée par l’association des Étoiles, pour permettre aux enfants de «sortir de leur condition d’enfant malade».

Ils seront les stars d’un jour. Du 18 au 25 mai, six adolescents auront la chance de gravir les 24 marches mythiques du Festival de Cannes. Un rêve rendu possible par l’association des Étoiles, dans le cadre du projet Les Étoiles font leur Cinéma. L’objectif ? Leur apporter «du rêve et de l'évasion pendant quelques jours», précise l’association sur son site internet.

Quatrième édition

Le projet Les Étoiles font leur Cinéma a vu le jour en 2021. À travers celui-ci, des enfants en soins ou en rémission d’un cancer peuvent s'initier au 7e Art. Pour cette quatrième édition, ils «découvriront le cinéma de façon active par l’intermédiaire d’événements et de rencontres avec des professionnels, dans le but de les inciter à se rendre dans une salle de cinéma et de s’approprier ce lieu culturel, lieu de partage et de lien social», explique l’association.

4.656 euros

Cette année, les six chanceux sont Arwen, Laly, Aedan, Faustine, Mathis et Swan, tous suivis au sein de l’Institut d’Hematologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon. Durant leur séjour cannois, ils vont pouvoir assister à la projection de plusieurs films : «L'amour ouf» de Gilles Lellouche, «Emilia Perez» de Jacques Audiard, ou «Marcelo Mio» de Christophe Honoré. Afin de rendre leur déplacement à Cannes possible, une campagne de financement participatif a été mise en place par l’association. Cette dernière a permis de récolter 4.656 euros.