Etats-Unis : l’agence du médicament autorise un traitement de Merck contre une maladie pulmonaire rare

La Food and Drug Administration, l’agence américaine du médicament, a approuvé ce mardi un nouveau traitement du laboratoire Merck, pour les adultes souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare.

Le laboratoire pharmaceutique Merck a obtenu ce mardi l’autorisation par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence américaine du médicament, de commercialiser un nouveau traitement, le Winrevair.

Ce médicament est destiné aux adultes souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare qui touche environ 40.000 personnes aux États-Unis, selon Reuters.

«L'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie rare, progressive et potentiellement mortelle dans laquelle les vaisseaux sanguins des poumons s'épaississent et se rétrécissent, provoquant une pression importante sur le cœur», a notamment expliqué dans un communiqué de Merck le Dr. Marc Humbert, professeur de médecine et directeur du Centre de référence de l'hypertension pulmonaire à l'Université Paris-Saclay qui a participé à l'étude de phase 3 du sotatercept, qui sera commercialisé sous le nom de Winrevair.

14.000 dollars par flacon

«Nous sommes impatients de faire une différence significative pour ces patients qui souffrent d'une maladie dont le taux de mortalité à cinq ans est de 43 %», a également déclaré à Reuters Jannie Oosthuizen, président de la division Santé humaine de Merck aux États-Unis. Le médicament autorisé par la FDA doit permettre aux patients d’améliorer leur capacité à l'effort physique et de réduire le risque de complications, en empêchant les artères de se contracter.

Le Winrevair doit être administré une fois toutes les trois semaines par injection sous-cutanée. Merck estime que ce médicament sera disponible dès le mois d’avril dans certaines pharmacies spécialisées aux États-Unis. Il sera vendu à un prix de 14.000 dollars (environ 13.000 euros) par flacon, et le coût estimé du traitement s’élève à plus de 200.000 dollars (185.000 euros) par an.

Cette autorisation de mise sur le marché est une étape majeure pour le laboratoire pharmaceutique, qui avait mis sur la table 11,5 milliards de dollars en 2021 pour racheter la biotech Acceleron Pharma. Merck cherche à réduire sa dépendance à l'anticancéreux Keytruda, qui pesait 45% de son chiffre d'affaires l'an dernier et dont le brevet ne sera plus protégé à compter de 2028. Par ailleurs, dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action Merck a pris près de 5%.