Sniffy : quelle est cette «poudre blanche» qui fait fureur dans les bureaux de tabac et qui se consomme comme de la cocaïne ?

Depuis quelques jours, une poudre blanche fait beaucoup parler d'elle. Il ne s’agit pas de cocaïne, mais d’une poudre énergisante née à Marseille appelée Sniffy, et qui s’inhale par le nez. Le point sur cette nouveauté qui divise.

Une création marseillaise qui fait beaucoup parler d’elle. Sniffy est une poudre énergisante vendue chez les buralistes et qui s’inhale de la même façon que la cocaïne. Face au succès de ce produit, interdit aux mineurs, les autorités sanitaires s’inquiètent.

Les boîtes sont de couleurs vives et les goûts variés. De nature à fruit de la passion, la poudre Sniffy se veut attirante. Sur leur site internet, les créateurs ont expliqué que leur poudre «booste ton énergie instantanément» avec une «absorption par inhalation» et des «effets immédiats», qui durent «entre 20 et 30 minutes».

Le but de ce nouveau produit est clair : «rester éveillé et/ou concentré», mais aussi améliorer la prise de «masse musculaire» et «améliorer la récupération» pour les sportifs.

Des ingrédients nocifs pour la santé ?

Pour ce faire, les créateurs se targuent d’une composition à 90% naturelle. On retrouve ainsi, de l’arginine «pour booster l’immunité», de la caféine pour «lutter contre la somnolence», et la créatine pour «un gain d’énergie».

D’autres composés sont présents, la L-citrulline pour «favoriser l’élimination des toxines», la taurine également présente dans les boissons énergisantes, la beta alanine pour «augmenter la force et l’endurance», et enfin la Maltodextrine «source d’énergie pendant les efforts intenses».

Un cocktail détonant mais pas sans conséquence pour la santé et notamment le cœur à forte dose, comme nous l’a précisé un cardiologue.

«Les ingrédients sont des existants qui jouent sur la conduction cardiaque. C’est-à-dire des substances qui sont des pharmaco-stimulants qui risquent d’être vecteurs de palpitations cardiaques ou de tachycardie», a-t-il précisé à CNEWS. Pour rappel, la tachycardie consiste en un emballement anormal du cœur.

«La taurine est présente pour limiter les tremblements et la palpitation. Elle est là pour limiter les effets secondaires de la poudre Sniffy», a précisé le cardiologue.

Vers une interdiction de la poudre Sniffy ?

«Une poudre blanche qu'on inhale par le nez ? Pas d'amalgame, Sniffy est légale», a déclaré la marque sur son site. Une légalité qui n'est pas du goût des autorités sanitaires et du gouvernement.

Invité de France Info ce samedi 25 mai, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux a plaidé en faveur d'une interdiction rapide de «cette cochonnerie».

«Je vais regarder ça très vite avec les services, dès ce week-end. Et dès qu'on peut, je vous promets que je serai là-dessus intraitable», a-t-il déclaré.

Une annonce logique et satisfaisante, selon les spécialistes. «C’est une bonne décision, car apprendre le geste de sniffer à des jeunes, ce n’est pas très sain. C’est une porte d’entrée à la prise de cocaïne en démystifiant le geste de la prise d’un produit par la voie nasale, tout comme la cigarette électronique l'est pour le tabac», estime ainsi le cardiologue.

Au-delà de cette démystification de la cocaïne, la prise de poudre par la voie nasale a des conséquences sur les muqueuses du nez et de la bouche, qui peuvent ainsi être abimées.