Cholestérol : quel est le taux normal entre 60 et 65 ans pour une femme et un homme ?

L’excès de cholestérol LDL, ou «mauvais cholestérol», augmente le risque développer une maladie cardiovasculaire. C’est pourquoi il est important de le contrôler. Voici le taux normal pour une femme et un homme de 60 ans ou plus.

Le taux de cholestérol LDL dans le sang, aussi appelé «mauvais cholestérol», a tendance à augmenter avec l’âge. Or, le risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire ou d'un accident vasculaire cérébral (AVC) est plus élevé en cas d'excès de cholestérol (hypercholestérolémie). En France, il serait à l'origine d'un infarctus sur deux, selon la Fédération Française de Cardiologie.

D’où l’importance d’effectuer un bilan lipidique. Dès l’âge de 50 ans, cet examen sanguin est à effectuer tous les trois ans chez les hommes et tous les cinq ans chez les femmes. Mais quel est le taux normal entre 60 ans et 65 ans ? Chez les seniors, le taux de cholestérol LDL - mauvais donc - est considéré comme normal lorsqu’il est inférieur à 1,5 g/l chez l’homme et inférieur à 1,3 g/l chez la femme.

Quant au cholestérol HDL, qu’on appelle communément le «bon cholestérol» et qui permet notamment de capter le cholestérol en excès, puis de le transporter vers le foie où il être éliminé, il doit être supérieur à 0,4 g/L chez l'homme et supérieur à 0,5 g/L chez la femme.

Concernant la quantité totale de cholestérol dans le sang, elle comprend les taux de HDL et de LDL auxquels on ajoute 20% de triglycérides. En l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire, le taux de cholestérol total est «normal» lorsqu'il est inférieur à 2 g/l.