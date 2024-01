Cholestérol : voici les 4 meilleures huiles à privilégier si vous en souffrez

Pour réduire son taux de mauvais cholestérol (LDL) et prendre soin de sa santé cardiovasculaire, il faut privilégier les huiles sources d'acides gras mono-insaturés (oméga-9) ou poly-insaturés (oméga-6 et oméga-3).

L’huile d’olive

Contrairement à l’huile de coco et à l'huile de palme, qui sont «saturées» et à éviter, l’huile d’olive est majoritairement composée d'acides gras mono-insaturés. Autrement dit, elle est source d’oméga-9, des substances qui favorisent la baisse du taux de LDL, le mauvais cholestérol, et augmentent celui du HDL, appelé bon cholestérol.

L’huile d’avocat

L’huile d’avocat a elle aussi une teneur élevée en acides gras mono-insaturés. Elle renferme notamment de l'acide oléique, le principal acide gras de la famille des oméga-9, et aide ainsi à lutter contre le mauvais cholestérol. N’hésitez donc pas à l’utiliser pour agrémenter vos salades et autres crudités.

L’huile d’arachide

Les spécialistes recommandent également l’huile d’arachide, particulièrement destinée à la cuisson à haute température. En quantité raisonnable, elle contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. Et pour cause, elle est riche en oméga-6 (acide gras poly-insaturé) et en oméga-9 (acides gras mono-insaturés).

L’huile de colza

Si vous surveiller votre taux de cholestérol, pensez à l’huile de colza (canola). Elle présente une faible teneur en graisses saturées. Plus précisément, elle contient une bonne dose d'acide oléique (graisse mono-insaturée) et d'acide alpha-linolénique, un acide gras essentiel de la famille des oméga-3. Or ces derniers sont connus pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires.