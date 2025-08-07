Santé : le ministre Yannick Neuder n’exclut pas le doublement des franchises médicales unitaires

Le ministre de la Santé Yannick Neuder a laissé entendre ce jeudi que le gouvernement songe à une augmentation des franchises médicales unitaires, ce qui reste à charge du patient.

De un à deux euros par boîte de médicaments, de deux à quatre euros la consultation. Invité sur TF1 ce jeudi, Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a évoqué «des augmentations de franchises qui sont proposées dans les discussions».

Un doublement potentiel qui, pour le ministre, viserait à «faire prendre conscience à tout le monde que la santé n’a pas de prix», mais «un coût». Celui-ci a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une volonté de «stigmatisé les malades».

🔴 Augmentations de franchises médicales : "C'est une participation collective (...) C'est pouvoir faire prendre conscience que la santé n'a pas de coût mais elle a un prix", indique le ministre de la Santé, @yannickneuder. #BonjourLaMatinaleTF1 avec @MaudDescamps ⤵ pic.twitter.com/rQQtFn6ovZ — TF1Info (@TF1Info) August 7, 2025

Des mesures discutées au Parlement

Les franchises médicales ne concernent «pas les femmes enceintes», «les mineurs», ni «les personnes avec revenus modestes, avec notamment la «C2S», a rappelé Yannick Neuder. La C2S, pour «Complémentaire santé solidaire», est une aide pour payer les dépenses de santé en fonction des revenus.

«Toutes ces mesures seront à discuter au Parlement, c'est le Parlement qui décide au final», a conclu le ministre de la Santé.

Mi-juillet, François Bayrou avait annoncé le doublement du plafond des franchises médicales globales, qui passerait de 50 à 100 euros par an, sans dévoiler les augmentations des montants unitaires.

Ce levier a déjà suscité une levée de bouclier chez les associations de patients. France Assos Santé, voix des usagers du système de santé en France, a ainsi exprimé «sa vive inquiétude face à l'orientation politique défendue, qui fait peser sur les usagers du système de santé la responsabilité des dérives et des tensions actuelles».