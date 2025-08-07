Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Santé : le ministre Yannick Neuder n’exclut pas le doublement des franchises médicales unitaires

Ces mesures éventuelles seront discutées au Parlement. [Unsplash / @JokePhatrapong / Image d'illustration]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de la Santé Yannick Neuder a laissé entendre ce jeudi que le gouvernement songe à une augmentation des franchises médicales unitaires, ce qui reste à charge du patient. 

De un à deux euros par boîte de médicaments, de deux à quatre euros la consultation. Invité sur TF1 ce jeudi, Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a évoqué «des augmentations de franchises qui sont proposées dans les discussions». 

Un doublement potentiel qui, pour le ministre, viserait à «faire prendre conscience à tout le monde que la santé n’a pas de prix», mais «un coût». Celui-ci a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une volonté de «stigmatisé les malades». 

Des mesures discutées au Parlement 

Les franchises médicales ne concernent «pas les femmes enceintes», «les mineurs», ni «les personnes avec revenus modestes, avec notamment la «C2S», a rappelé Yannick Neuder. La C2S, pour «Complémentaire santé solidaire», est une aide pour payer les dépenses de santé en fonction des revenus.  

«Toutes ces mesures seront à discuter au Parlement, c'est le Parlement qui décide au final», a conclu le ministre de la Santé. 

Sur le même sujet Sécurité des élus : «Il faut des peines plancher sur ces sujets-là», propose le ministre de la Santé Yannick Neuder Lire

Mi-juillet, François Bayrou avait annoncé le doublement du plafond des franchises médicales globales, qui passerait de 50 à 100 euros par an, sans dévoiler les augmentations des montants unitaires. 

Ce levier a déjà suscité une levée de bouclier chez les associations de patients. France Assos Santé, voix des usagers du système de santé en France, a ainsi exprimé «sa vive inquiétude face à l'orientation politique défendue, qui fait peser sur les usagers du système de santé la responsabilité des dérives et des tensions actuelles».

PolitiqueSanté

À suivre aussi

Réforme de la loi PLM : le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce jeudi sur le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille
Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel se prononce ce jeudi sur la validité du texte
Maïs contraceptif : envahie par les pigeons, la ville de Suresnes teste ce nouveau procédé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités