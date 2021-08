La Nasa recrute des volontaires pour simuler la vie sur Mars pendant un an

La Nasa a les yeux tournés vers Mars. En vue de futures missions sur la planète rouge, l'agence spatiale américaine est à la recherche de quatre volontaires pour les faire participer pendant une année entière à une simulation de vie martienne... sur Terre.

L'expérience Chapea (Crew health and performance exploration analog) doit se dérouler au centre spatial Johnson à Houston, au Texas, à partir de l'automne 2022. Dans un communiqué publié vendredi 6 août, la Nasa explique que les volontaires seront soumis à des conditions qui «simuleront les défis d'une mission sur Mars».

NASA needs your help! Do you want to:





Participate in scientific research



Use virtual reality



Operate robotics



Contribute to a Mars mission?





Apply today to participate in a one-year simulated mission as an analogue astronaut! How to apply: https://t.co/Ousplh78EI

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) August 6, 2021