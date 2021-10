Tout savoir sur Lucy, la mission de la Nasa vers Jupiter

Lucy, la nouvelle mission de la Nasa, l'agence spatiale américaine, doit décoller ce 16 octobre. Le voyage sera long : pendant douze ans, cette sonde spatiale partira à la découverte des astéroïdes troyens, qui n'ont encore jamais été étudiés de près.

Les astéroïdes sont les vestiges de la formation de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. Il s'agit de petits objets rocheux en orbite autour du Soleil. Puisqu'ils sont des milliers, Lucy s'intéressera uniquement aux astéroïdes dits «troyens», qui tiennent leur nom des combattants de la guerre de Troie.

Ceux-ci ont la particularité d'être sur le même orbite, c'est-à-dire de suivre la même trajectoire, que la planète Jupiter. Ils sont environ 7.000 à être connus des chercheurs. Ils se répartissent en deux «nuages», l'un précédant Jupiter, l'autre le suivant. Le but de la mission est d'étudier leur géologie et leur composition.

«Quoi que Lucy découvre, cela nous donnera des indices essentiels sur la formation de notre système solaire», a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la Nasa. L'objectif ultime serait de valider ou de réfuter le «modèle de Nice», l'une des théories les plus importantes sur le sujet. Elle estime que les planètes géantes, dont Jupiter, auraient migré il y a des milliards d'années d'une configuration compacte vers leurs positions actuelles.

Un voyage de six ans

La mission débutera par un voyage de six ans, temps nécessaire à Lucy pour atteindre l'orbite de Jupiter (selon la trajectoire en vert sur l'image ci-dessous). L'essentiel de ses observations aura donc lieu entre 2027 et 2033. Lucy commencera par gagner le point de Lagrange L4, position d'un premier groupe d'astéroïdes troyens. Elle survolera les astéroïdes Oros, Leucos, Polymèle et Eurybate. Ensuite, elle atteindra le point L5, deuxième groupe d'astéroïdes, où elle survolera Patrocle et Ménétios.

Ces astéroïdes, «bien qu'ils se situent dans une zone de l'espace très resserrée, sont très différents les uns des autres», a expliqué Hal Levison, chercheur principal de la mission, lors d'une conférence de presse.

Pour les rejoindre, Lucy sera équipée de deux grands panneaux solaires. Il s'agit d'ailleurs du premier vaisseau de ce type à s'aventurer aussi loin du Soleil. La Nasa dispose d'un budget de 981 millions de dollars afin d'assurer le bon déroulement de la mission.

Le nom «Lucy» fait référence au fossile d'australopithèque découvert en Ethiopie en 1974. L'étudier avait permis d'éclairer l'évolution de l'humanité, la Nasa souhaitant aujourd'hui éclairer l'évolution du système solaire.