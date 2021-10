Canada : elle est réveillée par une météorite tombée dans son lit et s'en sort par miracle

Ruth Hamilton a survécu au passage d’une météorite qui a traversé son plafond pour s’écraser à quelques centimètres de sa tête dans sa chambre, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 octobre, dans la ville de Golden (Canada) en Colombie-Britannique.

Réveillée dans la nuit par une violente explosion, la Canadienne a aperçu, après avoir allumé la lumière de sa chambre, un énorme trou «de la taille d’un poing» dans son plafond, selon CTV News Vancouver.

Après avoir contacté la police, elle a ensuite découvert «un morceau de roche noire, lisse mais anguleux» sur son oreiller, tout proche de l’endroit où elle dormait paisiblement.

ICYMI: A meteorite smashed into a woman's home in western Canada on October 3rd.





The meteorite landed on Ruth Hamilton's pillow, inches from where she was sleeping.





It likely traveled millions of miles from the asteroid belt.





The space rock is worth over $100,000. pic.twitter.com/EeB87ipjYo

— Bryan Bennett (@weatherbryan) October 17, 2021