The Enigma : Cette pierre précieuse d'origine extraterrestre de 555 carats est mise aux enchères

C'est un diamant noir qui pourrait atteindre plusieurs millions d'euros. A partir du 3 février prochain, la maison Sotheby's mettra aux enchères The Enigma, une pierre précieuse qui trouve ses origines... dans les étoiles.

«Un trésor venu de l'espace intersidéral». C'est par ces mots que Sotheby's présente The Enigma. Une pierre extrèmement rare considérée comme un diamant noir, le plus gros dans son genre depuis sa classification en 2004. Ce carbonado pèse 555,55 carats et «dépasse donc le poids de la Grande Étoile d'Afrique, 530,2 carats (appartenant à la reine Elizabet II), et du Jubilé d'Or, 545,67 carats (exposé en Thaïlande)», considérés comme des diamants valant plusieurs dizaines de millions d'euros.

Contrairement aux diamants traditionnels où plusieurs millions d'années ont été nécessaires pour qu'ils se forment dans la roche en fusion du manteau terrestre, les diamants noirs (aussi appelé carbonado) «contiennent des traces d'azote, d'hydrogène, abondants dans l'espace interstellaire et, surtout, d'osbornite, un minéral que l'on trouve uniquement dans les météores», explique Sotheby's.

Vieux de plusieurs milliards d'années

Dans le cas de The Enigma, les datations estiment qu'il serait arrivé sur Terre entre 2,6 milliards et 3,8 milliards d'années dans la passé. Très rares, les carbonados sont principalement découverts aujourd'hui au Brésil ou en Afrique centrale, ce qui confirme d'ailleurs que ces deux régions du monde étaient liées lorsque la Terre n'avait qu'un seul supercontinent il y a plusieurs milliards d'années.

Lorsqu'il a été acheté dans les années 1990, The Enigma pesait plus de 800 carats, mais ce diamant brut a ensuite été taillé pour offrir ce modèle de 555,55 carats aux reflets noirs translucides, réfractés par ses 55 facettes. La vente proposée par Sotheby's (accessible ICI) se déroulera entre les 4 et 9 février, et pour les détenteurs de cryptomonnaies qui auraient fait fortune, Sotheby's précise qu'il sera possible de participer à l'enchère avec ces monnaies électroniques.