Cancer du poumon : quels sont les symptômes possibles ?

Le cancer du poumon reste l’un des cancers les plus meurtriers en France selon l’Institut National du Cancer. Voici les différents symptômes qu’il est possible d’observer avec cette maladie.

Il existe des types de symptômes qui ne sont toutefois «pas spécifiques au cancer du poumon et peuvent avoir d’autres causes», comme le précise l’Institut National du Cancer. Cependant les symptômes les plus fréquents sont : l’apparition d’une toux voire une intensification d’une toux de bronchite chronique, une hémoptysie ce qui se traduit par des crachats de sang, l’apparition ou l’aggravation d’une difficulté à respirer, une infection pulmonaire à répétition, des douleurs importantes aiguës ou chroniques s’apparentant à un déchirement musculaire ou un rhumatisme, une fatigue inhabituelle et persistante, et enfin une perte de l’appétit et du poids.

En ce qui concerne les symptômes moins fréquents, l’Institut National du Cancer met en garde sur : une modification ou une extinction de la voix, une respiration sifflante, des difficultés à avaler, une difficulté à respirer liée à un pleurésie soit à la présence de liquide entre les deux feuillets de la plèvre, des douleurs thoraciques liées à une péricardite, et l’affaissement ou une faiblesse de la paupière d’un seul œil ou le rétrécissement de la pupille du même œil appelé syndrome de Claude-Bernard Horner. Autre symptôme possible : un œdème de la face et du cou accompagné de maux de tête et de veines apparentes sur la partie supérieure du thorax provoqués par la compression de la veine cave supérieure, il s’agit là du syndrome cave supérieur.

Et enfin, parmi les symptômes plus rares, le syndrome de Pancoast Tobias qui peut révéler une tumeur au sommet du poumon (l’apex) est observé à travers des douleurs du cou jusqu’au bras accompagnées d’un syndrome de Claude-Bernard Horner.

Les «syndromes paranéoplasiques»

Il faut également savoir qu’il est possible de présenter des changements physiques sans lien direct avec les poumons. Ces symptômes appelés des «syndromes paranéoplasiques» peuvent survenir en même temps.

Parmi eux : une rétention d’eau, des troubles psychiques, une hypertension artérielle, une prise de poids, une perte d’équilibre, des mouvements irréguliers des bras et des jambes dus à des troubles neurologiques, une sensation de faiblesse musculaire, des symptômes liés à une teneur trop élevée de calcium dans le sang, des signes de thrombose veineuse, une augmentation du volume du bout des doigts et des ongles, ou encore des articulations des pieds et des mains pouvant être douloureuse.

En raison des symptômes qui ne sont pas spécifiques au cancer du poumon, il est souvent difficile d’établir un diagnostic précoce, bien que celui-ci peut permettre une chirurgie curative. Pour rappel, le cancer du poumon a causé la mort de 22.800 hommes et 10.300 femmes en 2018.

Bien évidemment, comme le rappel la Fondation pour la recherche sur le cancer, le tabac reste le premier facteur qui augmente le risque de développer un cancer du poumon. Les expositions professionnelles et environnementales et les antécédents personnels et familiaux sont également à prendre en compte.