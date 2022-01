Un objet mystérieux envoie un signal à la Terre depuis la Voie lactée

Toutes les 18 minutes et 18 secondes, un mystérieux signal radio en provenance de notre galaxie est envoyé vers la Terre. Celui-ci peut émettre jusqu’à une minute.Cette découverte a été observée par une équipe d’astronomes australiens.

Alors qu’un étudiant de l’équipe, effectuait des recherches d’objets transitoires dans la Voie lactée, un signal s’est démarqué avec un énorme pic d’onde, a rapporté New Atlas. L’équipe a donc accentué ses recherches sur des données plus anciennes de la même région et a ensuite capté les émissions de rafales allant de 30 à 60 secondes.

L’astrophysicienne à l’origine des recherches, Natasha Hurley-Walker, a ainsi déclaré que «cet objet apparaissait et disparaissait en quelques heures au cours de leurs observations». Cette découverte «complètement inattendue» reste assez «effrayante» pour un astronome, car aucun autre phénomène de ce type n’a été observé jusqu’à présent, reconnait cependant la radioastronome du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR).

D’après l’étude publiée dans la revue Nature le 26 janvier dernier, l’objet qui émet un signal dont «la périodicité est inhabituelle», se trouve à environ de 4.000 années lumières de nous. Ce qui est «vraiment très proche de la Terre» estime Natasha Hurley-Walker. Et selon cette dernière, «le fait que le signal se répète si régulièrement signifie qu’il est probable qu’il s’agisse d’un objet en rotation».

Si bien évidemment, la question d’une présence extraterrestre est soulevée, l’analyse montre «qu’une lumière provenant de l’objet est polarisée à 90%, ce qui indique qu’il a des champs magnétiques très puissants et hautement ordonnés». Il pourrait donc s’agir d’un pulsar (étoile à neutron) ou d’un magnétar (étoile avec un champ magnétique), toutefois les rotations d’un peu plus de 18 minutes s’avèrent plus lentes que ce que les scientifiques ont l’habitude d’observer.

«un magnétar à période ultra-longue»

Comme l’explique la chercheuse, «le fait est que si vous faites tous les calculs, vous constatez qu’ils ne devraient pas avoir assez de puissance pour produire ce genre d’ondes radio toutes les 20 minutes. Cela ne devrait tout simplement pas être possible». Son équipe et elle-même pensent ainsi «qu’une étoile à neutron aurait subi une sorte d’explosion ou d’activité qui aurait provoqué une production temporaire d’ondes radio, la rendant suffisamment puissante pour produire quelque chose toutes les 20 minutes».

L’équipe australienne a donc suggéré que l’objet serait «un magnétar à période ultra-longue», un phénomène qui existait en théorie, mais jusque-là encore jamais observé. Toutefois, face à l’immensité de la galaxie, Natasha Hurley-Walker laisse penser que «bien sûr, il pourrait aussi s’agir de quelque chose auquel ils n’ont jamais pensé. Il pourrait s’agir d’un type d’objet entièrement nouveau».

D’après l’étude publiée, «cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre les extrêmes de l’évolution qui entourent la vie et la mort des étoiles massives».