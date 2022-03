Boire de l’alcool en petite quantité serait dangereux pour le cerveau d'après une étude

La consommation d’alcool provoquerait des dégâts structurels sur le cerveau ainsi qu’une perte de son volume d'après une étude publiée le 4 mars par la revue scientifique Nature Communications.

Ces résultats ont été observés par des chercheurs de l’université de Pennsylvanie à l’aide de données d’imagerie multimodales réalisées sur 36.678 adultes d’âge moyen, et en bonne santé, de la biobanque britannique.

Dans leur étude, les scientifiques ont établi un barème selon lequel ils considérent qu’une pinte de bière, une bouteille de cidre ou un verre de vin équivaut à 1 voire 2 unités. Cela correspond à une faible consommation d’alcool par jour. Mais ici, les conséquences se ressentent déjà : le fait de consommer 1 unité d’alcool de manière quotidienne ferait vieillir notre cerveau de six mois, affirme l’étude. Cela passe à deux ans avec une consommation de deux unités quotidiennes. Le plus dramatique survient lorsque le consommateur absorbe 4 unités par jour. Dans ce cas, le cerveau pourrait subir un vieillissement de dix ans en quelques mois.

un verre par jour, le verre de trop ?

Ces nouvelles révélations viennent contredire d’autres rendus scientifiques qui affirment qu'une consommation journalière et modérée n'aurait pas de conséquences dramatiques sur notre santé, comme l'affirme le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ; il recommande aux femmes de ne pas consommer plus d'un verre par jour, et le double pour les hommes.

Alors qui croire ? Pour les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie les résultats sont clairs : «cette étude fournit des preuves supplémentaires d'une association négative entre la consommation d'alcool et la macrostructure et la microstructure du cerveau dans un échantillon de population générale d'adultes d'âge moyen. La plupart de ces associations négatives sont apparentes chez les individus consommant en moyenne seulement une à deux unités d'alcool par jour.»