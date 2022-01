Vin ou bière : quel est le plus calorique ?

Grand cru, rosé-glaçon, lager fraîche, stout ou bière triple d’abbaye… Le plus dur est sans doute de choisir. Bière ou vin, y a-t-il une boisson à privilégier lorsque l’on se soucie de sa ligne ?

Ce sont des traditions bien ancrées : celles de la «petite mousse» ou du bon verre de vin, pour accompagner un bon repas ou simplement profiter des dernières heures de la journée.

Mais attention : l’alcool est une véritable bombe calorique. Un gramme d’éthanol contient environ 7 kcal, soit presque autant de calories qu'un gramme de graisse, plus encore qu'un gramme de sucre.

Faut-il éviter la bière ?

Malt, houblon, levures… On pourrait penser, spontanément, la bière bien plus calorique. Pourtant, la vérité n’est pas si évidente.

Techniquement, le vin est en effet plus calorique que la bière. Mais on le consomme en quantités moins importantes (un verre de vin faisant, en général, 12,5 cl contre 25 à 50 cl pour la bière).

Pas de règle absolue, donc, car il existe en outre autant de recettes et techniques de fabrication que de bières. Autrement dit, la valeur énergétique peut varier en fonction de celle que vous choisissez.

Un verre de 25cl de bière sans alcool, par exemple, équivaut à environ 50 calories, là où la même quantité de blonde légère en contiendra 80/90. Plus les bières sont fortes, plus elles sont caloriques… Et cela peut rapidement monter.

Chaque vin est unique

A défaut d’une bière forte et calorique, vaudrait-il mieux, ainsi, opter pour le vin, riche en antioxydants ? Pas forcément, car le cas de la vigne est plutôt similaire : cépages, vinification, vendanges tardives ou plus précoces… Le résultat différera d’un vin à l’autre. L’apport énergétique et nutritionnel aussi.

Un verre de rosé, c’est environ 100 kcal. De même pour un blanc sec. Le rouge sera légèrement plus calorique. Les vins cuits ou plus sucrés (Banyuls, muscat, Sauternes…) pourront même, quant à eux, dépasser les 200 kcal.

Vous l’aurez compris, en termes de calories, ce n’est pas le choix de la boisson mais la quantité qui va faire la différence.

L’essentiel pour se faire plaisir tout en restant en bonne santé, donc, c’est de consommer avec modération. Et pour cela, Santé publique France le rappelle : l’alcool, c’est deux verres maximum par jour, et pas tous les jours.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.