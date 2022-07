Espace : Tout savoir sur sur la tempête solaire qui a frappé la Terre cette nuit

Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juillet, une tempête solaire a frappé la Terre, laissant apparaître un champ magnétique troublant les réseaux électriques et de télécommunications. Pour tout savoir de cette tempête solaire, voici un point complet sur ce phénomène, qui devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir.

«Une éruption solaire massive qui s’était échappée du Soleil le 14 juillet». Voici la justification donnée par la Nasa pour expliquer l’origine de la tempête solaire qui a touché notre planète la nuit dernière. Formées grâce à une accumulation d’énergie à la surface du soleil, les éruptions solaires projettent du plasma solaire, également appelé éjection de masse coronale (EMC), à grande vitesse dans l’espace, ce qui peut interférer avec le champ magnétique de la Terre.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022