Quel est le son d'un trou noir ? La NASA lève le voile sur l’un des mystères de l’espace

La NASA a dévoilé, dans une vidéo postée sur Twitter, le son que produisaient les trous noirs. Car contrairement à ce que l’on pourrait penser, précise l’agence spatiale, espace et ondes sonores ne sont pas antinomiques.

C’est le genre de questions que l’on se pose avant de dormir, un prétexte pour continuer à cogiter sans trouver le sommeil. Un trou noir fait-il du bruit ? Si oui, à quoi ressemblent les sons qui en émanent ? Grâce au compte Twitter de la NASA dédié aux exoplanètes, cette question a désormais une réponse.

«L’idée reçue selon laquelle il n’y aurait pas de son dans l’espace provient du fait que la majeure partie de l’espace est composée de vide», précise la NASA. «Ce qui ne permet pas aux ondes sonores de se déplacer.»

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022