Prix Nobel de Physique : le Français Alain Aspect récompensé avec l'Autrichien Anton Zeilinger et l'Américain John Clauser

Le prix Nobel de Physique a été décerné ce mardi 4 octobre au Français Alain Aspect, à l'Autrichien Anton Zeilinger et l'Américain John Clauser, spécialistes de la physique quantique.

Le Français Alain Aspect a été couronné du prix Nobel de physique, aux côtés de l’Américain John Clauser et de l’Autrichien Anton Zeilinger. Respectivement âgés de 75, 79 et 77 ans, ils ont été récompensés pour leurs recherches et découvertes sur «l’intrication quantique».

Ils ont reçu cette récompense «pour les expériences avec des photons intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie pionnière vers l’informatique quantique» d’après les explications du jury Nobel. Leurs travaux ont permis de créer de nouvelles technologies dans l’informatique quantique ainsi que des communications ultra-sécurisées.

«Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger ont chacun mené des expériences révolutionnaires en utilisant des états quantiques intriqués, où deux particules se comportent comme une seule unité même lorsqu’elles sont séparées» a expliqué le jury.

Une révolution à laquelle même Albert Einstein ne croyait pas : deux particules jointes au départ, pouvant garder la marque de leur passé commun et avoir un comportement très semblable, même à distance.

La série des prix Nobel s’achèvera lundi 10 octobre avec le prix Nobel d’économie.