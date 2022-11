On sait désormais combien pèse la Terre

La Conférence générale des poids et mesures a publié récemment ses conclusions. Désormais les scientifiques utilisent les préfixes «ronna» et «quetta», permettant ainsi d’exprimer de nouveaux ordres de grandeur infimes ou immenses... Et de connaître précisément le poids de la Terre.

La Terre pèse désormais six ronnagrammes. La Conférence générale des poids et mesures (CGPM) a adopté de nouveaux préfixes, le ronna et le quetta, afin d’exprimer des ordres de grandeur infimes ou immenses.

La CGPM, qui se tient tous les quatre ans, a eu lieu à Versailles (Ile-de-France) du 14 au 18 novembre. C’est la première fois, depuis 1991, que les scientifiques adoptent de nouveaux préfixes.

Désormais, «la Terre pèse environ six ronnagrammes», soit un six suivi de 27 zéros, selon le rapport. Jusqu’à maintenant le zetta ou le yotta étaient utilisés, exprimant une quantité avec respectivement 21 et 24 zéros derrière.

La nécéssité de Simplifier les mesures

Si les préfixes «ronna» et «quetta» servent à nommer ce qu’il y a de plus lourd et de plus grand dans l'univers, deux autres préfixes ont aussi été créés pour l'infiniment petit et léger, le «ronto» et le «quecto».

Les rontogrammes ou quectogrammes comportent également 27 et 30 zéros, mais ils s’accumulent après la virgule. Ces mesures ont été adoptées afin de faciliter le travail des scientifiques, avec une unité plus juste et plus courte à exprimer.

De plus, avec l’explosion des technologies numériques, les mesures d’unités jugées «fantaisistes» telles que le «hella» et le «octet» seront désormais désignées par le «ronnaoctet». Cela servira à évoquer le poids des données numériques, en plus de celui des planètes.

Ces décisions devraient satisfaire les besoins des scientifiques pour au moins 20 ans, voire 25, d’après Richard Brown, chef de la métrologie, la science des mesures, au Laboratoire national de physique britannique.