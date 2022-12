Espace : ce que l’on sait de l’astéroïde 2015 RN35 qui va «frôler» la Terre aujourd'hui

Un astéroïde nommé 2015 RN35, d’un diamètre de 40 à 160 mètres doit passer à environ 700.000 km de notre planète, ce jeudi 15 décembre, sans pour autant présenter un risque de collision avec la Terre. Voici ce que l’on sait à propos de ce gros caillou spatial.

Un astéroïde va frôler la Terre. D’une taille «moyenne» estimée entre 40 et 160 mètres de diamètre, et en provenance de la ceinture d’astéroïdes, une région de notre système solaire située entre les orbites de Mars et de Jupiter, cet objet céleste composé de roches, de métaux et de glaces doit passer à environ 700.000 km de la Terre à compter de ce jeudi et sera observable jusqu’au lundi 19 décembre.

«On a découvert cet astéroïde, de la famille Apollo, en 2015, mais a priori, il n’est encore jamais passé près de la Terre», a expliqué le vice-président de la société astronomique de France, Gilles Dawidowicz.

D’après les scientifiques, 2015 RN35 est un «géocroiseur» c’est-à-dire un astéroïde dont l’orbite est amené à croiser celui de la Terre, et il se déplace à une vitesse de de 6km/seconde. Il passera exactement à 679.800 km de notre planète, soit deux fois la distance entre la Terre et la Lune, ce qui peut paraître énorme, mais qui est, à l’échelle spatiale, une très courte distance. Pour rappel, la distance qui sépare la Terre de Mars est en moyenne de 78 millions de kilomètres.

Aucun risque de collision

Pas de panique pour autant, cet astéroïde ne présente aucun risque de collision avec la Terre. De plus, la planète bleue est très régulièrement «frôlée» par des astéroïdes. Rien qu’en 2022, 120 de ces objets célestes ont croisé la Terre. Un autre astéroïde appelé 2010 XC 15 devrait d’ailleurs à son tour passer non loin de notre planète le 27 décembre prochain, a indiqué l’Agence spatiale européenne (ESA).

D'autre part, «contrairement à d’autres catastrophes naturelles comme les éruptions volcaniques, les tremblements de terre ou encore les tsunamis, les astéroïdes sont des catastrophes naturelles contre lesquelles on peut gagner», rappelle Gilles Dawidowicz. En effet, il y a quelques mois, la NASA avait lancé la mission «Dart» qui consistait à envoyer une capsule spatiale pour détourner Dimorphos, un astéroïde de 160 mètres de diamètre. Et cela avait été une réussite.

Malheureusement, 2015 RN35 n’est pas assez lumineux pour être observé à l’œil nu, en revanche, avec un bon télescope, il sera observable jusqu’au 19 décembre en pointant la lunette de l’appareil vers le Sud-Sud-Ouest, exactement à 74° au-dessus de l’horizon. Il faut d’ailleurs profiter de ce moment, car les scientifiques estiment que l’astéroïde ne devrait pas repasser «si proche» de la Terre avant le 19 décembre 2056.