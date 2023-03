Espace : ces cinq planètes vont défiler dans le ciel à partir de ce lundi

À la tombée du jour, ce lundi 27 mars, cinq planètes seront visibles dans le ciel tout au long de la nuit, jusqu'à donner l'illusion d'un alignement. Ce phénomène pourra être observé pendant plusieurs jours, si la météo le permet.

Un ballet planétaire exceptionnel. Dans le ciel nocturne du lundi 27 mars 2023, cinq planètes de notre système solaire se dévoileront tour à tour dans le ciel. Ce phénomène relativement rare sera observable partout en France.

«Une parade planétaire, composée de Mercure, Jupiter, Vénus, Mars et Uranus, défilera dans le ciel», explique le site spécialisé Space.com. Et le satellite de la Terre, à savoir la Lune, se joindra à eux dans ce ballet spectaculaire. Ce phénomène s'explique par le regroupement simultané des cinq astres du même côté du Soleil.

Si la météo est clémente, l’événement sera même observable à l’œil nu ou à la jumelle en regardant vers l’ouest. Et ce, dès ce soir et pendant plusieurs jours.

Cinq des huit planètes du système solaire visibles

Dans l'ordre d'apparition, ce sont Mercure et Jupiter qui ouvriront la danse. Ces deux astres feront leur apparition une vingtaine de minutes après la tombée de la nuit. Ils seront visibles une trentaine de minutes, avant de disparaître pour laisser la place à Vénus. Elle apparaîtra au plus haut dans le ciel une heure après le coucher du Soleil et restera visible jusqu'à minuit.

Ce sera au tour de Mars de prendre la suite. Comme point de repère, il sera possible de s'aider de la Lune. La planète rouge se trouvera en haut à gauche du satellite de la Terre. Enfin, Uranus clôturera le défilé planétaire. Reconnaissable à sa couleur verdâtre, la septième planète du système solaire sera en revanche difficile à observer à l'œil nu du fait de sa distance avec la Terre. Il faudra donc se munir de jumelles.

Petit bonus. Pendant la nuit, il sera également possible d'observer l'amas d'étoiles M35, qui se trouve dans la constellation des Gémeaux. L'amas se situera sur la gauche de Mars.