Mission Artémis 2 : voici les 4 astronautes qui partiront autour de la Lune en 2024

La Nasa a dévoilé ce lundi 3 avril l’identité des quatre astronautes qui se rendront autour de la Lune fin 2024. Un événement majeur, plus d'un demi-siècle après le dernier pas d'un homme sur le sol lunaire.

Qui seront les quatre astronautes à y aller en 2024 ? C’est la question à laquelle a répondu la Nasa ce lundi, dévoilant l’identité de ceux qui, plus de cinquante ans après le premier voyage sur la Lune, devraient l’atteindre, sans y atterrir.

Les noms des heureux élus, trois Américains et un Canadien, qui constitueront l'équipage d'Artémis 2 ont été dévoilés en fin d’après-midi. Il s’agit de Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover et Reid Wiseman.

Ce dernier, âgé de 47 ans, est un ancien pilote de chasse. Il a déjà passé six mois à bord de l'ISS et occupait avant le poste de directeur du bureau des astronautes de la Nasa.

Egalement ancien pilote de chasse, le Canadien Jeremy Hansen supervisait jusqu'ici la formation des astronautes et les opérations de mission. Ce sera sa première mission dans l'espace.

Mais la véritable nouveauté réside dans le fait que, pour la première fois, une femme et un homme de couleur vont être envoyés vers la Lune. En effet, durant le programme Apollo, à la fin des années 1960, l’agence spatiale avait emmené 12 hommes, tous blancs, sur la Lune.

