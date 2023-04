Espace : le Kenya s’apprête à lancer ce lundi son premier satellite

Le Kenya s'apprête à lancer, ce lundi 10 avril, son premier satellite rejoignant ainsi l'Égypte, le Maroc ou encore le Nigéria en tant que pays africain ayant envoyé un satellite opérationnel dans l'espace.

Un jour historique pour ce pays d'Afrique de l'Est. Le Kenya va lancer son premier satellite ce lundi 10 avril, depuis le sol américain, en collaboration avec l'entreprise américaine SpaceX.

Ce lancement, depuis la base américaine de Vandenberg en Californie, à bord d’une fusée Falcon-9 de SpaceX, est «une étape importante pour le programme spatial du Kenya et devrait contribuer de manière significative à stimuler la croissance du développement des satellites, de l’analyse et du traitement des données et des capacités de développement d’applications de l’économie spatiale naissante du pays», se sont félicités le ministère de la défense et l’agence spatiale kényane.

Selon cette dernière, ce satellite Taifa-1 («Nation-1 » en swahili) a été conçu par une équipe de neuf ingénieurs kényans, et permettra de fournir «des données satellitaires précises et régulières», utilisées dans les «domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes et de la surveillance de l’environnement», peut-on lire dans un communiqué.

En 2018, le Kenya avait envoyé son premier nano satellite, et vingt ans plus tôt, en 1998, l'Égypte envoyait son premier satellite opérationnel dans l'espace, faisant de l'État le premier du continent à mettre un satellite sur orbite. En 2022, au moins 13 pays africains avaient fabriqué 48 satellites, selon Space in Africa, une société nigériane qui suit les programmes spatiaux africains.