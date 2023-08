Astronomie : «Comète Nishimura», où, quand et comment l'observer dans le ciel en septembre ?

C'est un événement céleste auquel on ne s'attendait pas. Découverte le 12 août dernier, la comète Nishimura devrait être observable à l'œil nu ou avec des jumelles dans le ciel nocturne de septembre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce spectacle.

Son petit nom est C/2023 P1, mais elle est aussi récemment connue sur le nom de l'astronome qui l'a découverte : Hiedo Nishimura. La nouvelle comète Nishimura s'annonce comme l'un des spectacles célestes de ce mois de septembre, pour les amateurs d'astronomie et les curieux qui scruteront la voûte étoilée en ces derniers jours d'été. S'il est difficile de prédire avec exactitude si ce bolide spatial sera visible à l'œil nu, il n'est toutefois pas impossible qu'elle se montre. Et il s'agit d'une véritable surprise, puisque cette comète a été découverte - un peu par hasard - par cet astronome passionné.

Quand sera-t-elle observable ?

Reste que selon les prévisions des astronomes, cette comète sera osbervable en suivant plusieurs conditions. Pour les plus chanceux possédant un télescope, la comète Nishimura est déjà observable jusqu'au 26 août dans la zone de la constellation des Gémeaux, à cette date elle basculera dans la zone du Cancer. Mais pour le grand public, c'est bien durant la période allant du 8 au 20 septembre prochain qu'elle devrait se rendre visible à l'œil nu, sous un ciel dégagé. L'observer avec des jumelles apportera un plus pour admirer le panache qui s'étire sur sa longue queue depuis l'hémisphère nord.

Attention cependant car la date du 10 septembre sera cruciale pour tenir ce calendrier précédemment expliqué. En effet, ce jour-là la comète Nishimura sera proche de notre étoile et sera soumise au rayonnement du soleil qui sera alors à son plus fort, avec pour effet possible de «dissoudre» toute trace de cette brève rencontre. Le noyau de la comète pouvant être désintégré. C/2023 P1 disparaîtrait alors.

où et Comment l'observer ?

La bonne nouvelle pour le grand public réside sans doute dans le fait que la comète Nishimura sera observable non seulement en France, mais aussi et surtout en fin de nuit et à l'aube entre 5h et 7h du matin, entre les 8 et 20 septembre. Du 8 au 15 septembre vous pourrez la rechercher dans la constellation du Lion puis, du 15 au 20 septembre dans celle de la Vierge. Retenez donc qu'aux alentours de la mi-septembre, cet astre devrait être visible à l'œil nu, explique la Nasa.

Et pour briller en société si vous l'observez avec un groupe d'amis, sachez que le nom de code C/2023-P1, s'interprête de la façon suivante. Selon l'Union astronomique internationale, «C» désigne ainsi les comètes non périodiques, c'est-à-dire qui n'obéissent pas à un cycle rapproché et passent parfois une seule fois près du soleil, voire mettent plusieurs milliers d'années avant de revenir. 2023 désigne l'année de sa découverte, et P désigne la première partie du mois d'août dans le calendrier. «1» étant tout simplement le premier objet céleste de ce type découvert ce mois-là. Hiedo Nishimura a pu ajouter son nom en tant que découvreur de cette comète. Cet astronome n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà pu aposer son nom sur deux autres comètes ainsi observées, l'une en 1994 et l'autre en 2021.