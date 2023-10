Animaux : les grenouilles femelles simulent leur propre mort pour éviter l'attention des mâles, d'après une étude

Une étude de Royal Society Open Science, publiée cette semaine, met en évidence les différentes techniques utilisées par les grenouilles femelles pour résister aux assauts des mâles. Et une de ces techniques est assez insolite.

Une drôle de manière de refuser les avances du sexe opposé. Selon une étude publiée ce mercredi 11 octobre dans Royal Society Open Science, des grenouilles femelles ont été observées en train de simuler leur propre mort pour éviter de s’accoupler. En effet, les grenouilles femelles ne s’accoupleraient pas avec tous les mâles ayant cette envie.

L’espèce semble avoir évolué au fil des années pour permettre aux femelles de survivre à une saison d'accouplement intense et qui pourrait même être mortelle, selon Carolin Dittrich, une écologiste évolutionniste et comportementale qui a mené la recherche dans le cadre du Musée d'histoire naturelle de Berlin.

Plusieurs mâles sur la même femelle

La saison de reproduction des grenouilles est en effet intense et les mâles peuvent se disputer la même femelle. Carolin Dittrich a d’ailleurs déclaré à ABC News que les grenouilles femelles peuvent littéralement se retrouver piégées dans des «boules d'accouplement», dans lesquelles plusieurs mâles s'accrochent à elles pour attirer leur attention, ce qui peut entraîner leur mort.

Et pour contrer cela, les chercheurs ont observé que les grenouilles femelles pouvaient étirer leurs bras et leurs jambes à partir du corps, d'une manière qui pourrait ressembler à la rigidité cadavérique, a déclaré Carolin Dittrich. Une autre technique serait aussi utilisée par les grenouilles femelles. Elles imiteraient le cri que font les mâles pour signifier qu'elles sont des mâles et en empêcher d’autres de venir.