Lune : quels sont les pays ayant rejoint la course spatiale vers le satellite naturel de la Terre ?

La course vers la Lune ne concerne plus seulement la Chine et les États-Unis. Plusieurs pays se sont également lancés dans l’aventure. Avec sa mission SLIM, le Japon espère s'inscrire sur la liste des États ayant réussi un alunissage.

La liste s’allonge. Le Japon pourrait s’aligner aux côtés des autres pays qui se sont lancés dans la course vers la Lune en réussissant à s’y poser. En effet, l’agence spatiale japonaise a brillamment effectué l'entrée dans l’orbite de la Lune, le 25 décembre dernier, de son module lunaire.

Le Smart Lander for Investating Moon (SLIM), va donc tenter de se poser sur sa surface, ce samedi 20 janvier. Il pourrait s’agir d’une grande première pour le pays en cas de succès, effaçant ainsi l’échec de la récente mission privée américaine Astrobotic.

Les États-Unis

Les États-Unis demeurent les précurseurs dans ce domaine. Ses astronautes sont les premiers à avoir foulé le sol lunaire, en 1969, avec le programme Apollo. Après une longue période au cours de laquelle la Lune a été mise de côté par le pays, notamment pour des raisons budgétaires, la Nasa se lance à nouveau dans l’aventure.

L’agence spatiale européenne a lancé en 2017 le programme Artémis, qui doit permettre à des astronautes de s’y rendre en 2026. Cependant, la mission est loin d’être prête. Pour réduire les coûts, la Nasa s’est associée à des entreprises privées, notamment SpaceX, l’agence fondée par Elon Musk. Seul problème, l’alunisseur commandé auprès de l’agence doit encore connaître certaines modifications, après un échec survenu au cours d’un premier vol test, l’an dernier.

La Russie

La Russie avait pour objectif de poser sa sonde Luna-25 l’été dernier sur la Lune. Seulement, cela n’a pas abouti, signant le premier échec de sa mission vers le satellite naturel de la terre depuis 1976.

Le secteur spatial russe est en difficulté après une période de réussite du temps de l’URSS. Cela est dû en grande partie à des difficultés financières, mais également à la corruption et à l’isolement de Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. Vladimir Poutine a toutefois affirmé qu’il comptait poursuivre le financement de missions lunaires. Le pays s’est aussi associé au projet chinois concurrent du programme américain Artémis.

La Chine

La Chine voit les choses en grand. D'ici à 2030, le géant asiatique compte envoyer des taïkonautes sur la Lune et y installer une station de recherche durable. Malgré un retard important sur les États-Unis et la Russie, la Chine s’est depuis bien rattrapée grâce à un budget colossal.

Le pays a réussi son premier alunissage en 2013, et est devenu en 2019 le premier à poser un engin sur la face cachée de la Lune. En 2020, sa sonde Chang’e 5 ramenait des échantillons lunaires sur Terre. Une première depuis plus de quarante ans. Pékin dispose aussi, depuis 2022, de sa propre station spatiale orbitale Tiangong.

L’Inde

Si l’Inde dispose de moyens beaucoup plus modestes, le pays est tout de même parvenu à poser une fusée non habitée, Chandrayaan-3, près du pôle Sud lunaire l’an dernier. Le Premier ministre, Narendra Modi, a récemment déclaré qu’il souhaitait envoyer l’un de ses astronautes sur la Lune d'ici à 2040.

D’ici là, l’Inde prévoit d’envoyer une nouvelle sonde exploratrice dans les régions polaires de la Lune, en association avec le Japon. Dans l’idéal, ce projet devrait voir le jour en 2025.

La Corée du Sud

La Corée du Sud a placé en orbite lunaire sa sonde Danuri, en 2022, lancée à bord d’une fusée SpaceX. Le pays s’est donné pour objectif de poser un engin sur la Lune en 2032.

Du côté de l’agence spatiale européenne, le projet reste en discussion, mais par le biais de collaborations internationales. Elle a par ailleurs rompu sa coopération avec l’agence spatiale russe Roscosmos, à la suite de l’invasion de l’Ukraine.