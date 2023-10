Nasa : tout savoir sur la mission vers l’astéroïde Psyché 16 qui pourrait valoir des milliards

Vendredi 13 octobre, à 10h19 locales (14h19 GMT), la sonde Psyché a décollé depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Direction l’astéroïde Psyché 16, un monde lointain fait de métal de 200 km de diamètre, dont les ressources vaudraient des milliards de milliards de dollars.

Les scientifiques pensent que l’astéroïde Psyché 16 pourrait être le noyau d’un ancien corps céleste, dont la surface a été arrachée par des impacts d’astéroïdes. Il est notamment convoité pour l’immense quantité d’or et de métaux précieux qui y a été observée.

«Cela sera la première fois que nous allons visiter un monde qui a une surface métallique», a expliqué Lindy Elkins-Tanton, responsable scientifique de la mission, lors d’une conférence de presse relayée par l’AFP.

Et cette surface aurait un prix. En effet, Bloomberg a évalué en juillet 2019 les ressources présentes sur l’astéroïde à une somme qui correspondrait à 700 quintillons de dollars. En d’autres termes, un revenu équivalent à 700 milliards de milliards de milliards. Divisée entre tous les habitants de la Terre, cela reviendrait à donner à chaque habitant une fortune de 93 milliards de dollars.

Une arrivée estimée à l’été 2029

Si son départ devait avoir lieu jeudi 12 octobre, il a été manqué à cause de mauvaises conditions météorologiques. Vendredi 13 octobre, les chances de temps favorable à un décollage étaient de 85%. À 10h19 locales (14h19 GMT), la sonde Psyché a décollé depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX, direction l’astéroïde Psyché 16.

Les scientifiques sont très curieux de découvrir ce nouveau monde, situé dans la partie externe de la ceinture d’astéroïdes entre les orbites de Mars et Jupiter. Ils vont tout de même devoir s’armer de patience. La sonde de la Nasa a fait son grand départ pour un voyage de quelque 3,5 milliards de kilomètres pour atteindre l’astéroïde. Un trajet qui prendrait fin à… l’été 2029.

Une installation digne des films de science-fiction

Les amateurs de science-fiction seront bien les seuls à ne pas être déboussolés à l’annonce des technologies utilisées pour favoriser la mise en orbite de la sonde Psyché.

Pour la toute première fois, la sonde utilisera des propulseurs à effet Hall pour se déplacer. Ces moteurs utilisent l’électricité fournie par les panneaux solaires de la sonde pour obtenir des ions du gaz xénon, un gaz noble. Ces ions seront ensuite accélérés en passant à travers un champ électrique, pour enfin être expulsés à très haute vitesse.

«Cinq fois plus vite que le carburant sortant d’une fusée classique», a expliqué David Oh, ingénieur de la Nasa. «Le genre de chose dont on entendait parler dans Star Wars et Star Trek, mais aujourd’hui nous faisons du futur une réalité», a souligné l’ingénieur.

Sur place, la sonde de la Nasa restera un peu plus de deux ans en orbite autour de Psyché 16. L’objectif est de l’étudier en alternant plusieurs altitudes, afin de multiplier les points de vue. Des imageurs multispectraux photographieront l’astéroïde, des spectromètres seront utilisés pour déterminer sa composition ainsi que des magnétomètres pour mesurer son champ magnétique.