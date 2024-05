Espace : les scientifiques dévoilent les premières images impressionnantes de la mission Euclid

L’Agence spatiale européenne (ESA) a révélé une série de clichés capturés par le télescope spatial Euclid ce jeudi 23 mai. Lancé il y a moins d’un an, son but est d’étudier la matière noire et l'énergie sombre.

Des détails à couper le souffle. Ce jeudi 23 mai, l’Agence spatiale européenne (ESA) a publié une série de cinq photographies des cieux. Ces dernières ont été capturées dans le cadre d’Euclid, une mission européenne sur laquelle plus de 2.000 scientifiques, répartis dans 18 pays différents travaillent.

Moins d'un an après le lancement du télescope spatial qui porte le nom de cette mission, les chercheurs sont désormais en mesure d’analyser les données scientifiques. Pour rappel, Euclid avait déjà fourni des images de la galaxie en juillet à son arrivée dans l’espace, mais malgré leur qualité, ces dernières n’étaient pas exploitables.

Aujourd’hui, l’Agence spatiale européenne (ESA) s’est félicitée d’avoir obtenu des photographies «quatre fois plus nettes que celles d'un télescope terrestre» grâce à une technologie qui allie lumières visible et infrarouge.

Euclid has delivered yet again...





Today, we release five never-before-seen, stunning images of galaxies and celestial phenomena provided by our Euclid telescope. They reveal an abundance of new science enabling scientists to hunt for rogue planets, use lensed galaxies to… pic.twitter.com/0gt60eBvQb

— European Space Agency (@esa) May 23, 2024