Qu’est-ce que le «cuir de T-Rex», cette innovation scientifique envisagée pour remplacer les peaux animales ?

En utilisant du collagène fossilisé et de l'ADN synthétique, trois entreprises européennes entendent fabriquer du cuir de Tyrannosaurus rex en laboratoire. Et ainsi produire un matériau durable et éthique.

La science a plus d'un tour dans son sac. Ainsi, trois entreprises étant parvenues à reconstituer de l'ADN de T-Rex à partir d'un fragment de collagène retrouvé dans des os fossilisés de l'un des plus grands prédateurs du Crétacé sont parvenus à fabriquer du cuir, qu'elles souhaitent utiliser pour concevoir des sacs à main en peau de dinosaure, avec un objectif de mise sur le marché fin 2025.

AUCUN PRIX DE VENTE INDIQUé

L'annonce officielle a été faite le vendredi 25 avril et marque une nouvelle étape dans ce projet tyrannosauresque, né d'une association d'idées novatrices de trois entreprises européennes, l'agence créative VML, Lab Grown Leather Ltd., et The Organoid Company, toutes deux respectivement spécialisées dans un domaine de la biotechnologie.

«Ce projet est un exemple remarquable de la façon dont nous pouvons exploiter l’ingénierie génétique et protéique de pointe pour créer des matériaux entièrement nouveaux», s'est réjoui le PDG de The Organoid Company, Thomas Mitchell, cité par VML sur son site.

Si pour l'heure aucun prix de vente n'a été indiqué par les entreprises, ces sacs 100% T-Rex s'inscriront vraisemblablement dans le secteur du luxe. Autrement dit, pour pouvoir se procurer l'un de ces objets, il faudra sûrement débourser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.

Une somme qui pourrait se justifier par l'absence de recours à des produits chimiques ou l'abattage d'animaux inhérent à la fabrique du cuir traditionnel.