Vaccin contre le cancer : qu'est-ce que Transgene, cette société porteuse d'espoir pour soigner la maladie ?

Fondée à la fin des années 1970, l'entreprise française Transgene est sur le devant de la scène grâce au développement d'un vaccin permettant de traiter toute récidive d'un cancer.

Et si la nouvelle stratégie pour venir à bout de certains cancers était développée en France ? Cela pourrait être le cas avec l'entreprise strasbourgeoise Transgene. Si à l'heure actuelle, le vaccin américain Moderna est le plus avancé pour soigner les cancers ORL, l'entreprise française Transgene se montre prometteuse sur la question.

D'autant plus que la stratégie de Trasngene, visant à soigner et non prévenir, a suscité un grand intérêt auprès des chercheurs lors du congrès de la société américaine de cancérologie en juin dernier, à Chicago.

Comme expliqué par Alessandro Riva, le PDG de l'entreprise à nos confrères du Parisien, le «programme myvac est une plate-forme de vaccins thérapeutiques individualisés». «Ils sont élaborés sur mesure à partir des caractéristiques génétiques de la tumeur de chaque patient», en effectuant une biopsie de la tumeur du malade, avant d'identifier les mutations génétiques les plus récurrentes de cette même tumeur.

Une première étude pleine de succès

C'est à la suite de cette identification, effectuée au Japon, que Trasngene procède à la fabrication d'un vaccin. «Une fois injecté, le traitement stimule les défenses immunitaires et aide à prévenir la récidive de la maladie».

Un processus complexe, mais qui montrerait ses résultats. Selon les données d'une étude préliminaire présentée à Chicago, la totalité des patients atteints d'un cancer au niveau de la tête ou du cou n'ont pas été touchés par une récidive dans les deux ans suivant la vaccination.

Un premier succès qui pourra potentiellement être confirmé par une seconde étude dont les résultats sont attendus en 2027.