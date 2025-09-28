Qu'est-ce-que «Bone-02», cette «colle osseuse» qui pourrait guérir une fracture en quelques minutes au lieu de plusieurs mois ?

Plusieurs chercheurs chinois travaillent sur un produit appelé «Bone-02». Celui-ci vise à traiter des fractures osseuses et éviter le recours aux opérations chirurgicales. Selon les rapports des scientifiques, les résultats sont spectaculaires.

Un traitement révolutionnaire ? Des scientifiques chinois ont mis au point une «colle osseuse» qui permettrait de réparer les os lors de fractures. Le délais d'efficacité serait de quelques minutes seulement. Les premiers tests sont prometteurs.

Comme le rapporte le Cho Sun Daily, il pourrait s'agir d'un tournant en matière de guérison des fractures osseuses. «Bone-02», développée par l'hôpital Sir Run Run Shaw, à Hangzhou, est un adhésif qui permet de réaliser une jonction très précise. Grâce à elle, on pourrait réparer une fracture, même lorsque une hémorragie importante recouvre la plaie. Mieux encore, elle ne nécessite qu'une seule injection et «permettra de lier les fragments d'os brisés en seulement trois minutes».

Un essai a déjà été réalisé à l'aide de cette colle innovante et le patient souffrant d'une fracture du poignet a guéri en seulement trois minutes, grâce à une simple incision de 3 cm. Cet essai clinique a pu permettre de vérifier que le produit a été naturellement absorbé par le corps à mesure que l'os a guéri. Aucune intervention supplémentaire n'a été nécessaire.

Une guérison totale au bout de trois mois

Les chercheurs se félicitent donc de représenter une alternative bien plus rapide et bien moins invasive que le procédé actuel de guérison offert aux patients. Dans la plupart des cas, ceux-ci doivent subir une opération, voire la mise en place de plaque métalliques fixés à l'aide de vis, qui doivent, à la fin de la guérison, être enlevées du corps. Ce test a également démontré que «Bone-02» produit moins d’infections que les procédures classiques avec ces plaques métalliques.

Selon le rapport de l'équipe scientifique, après un suivi de trois mois, la fracture du patient était complètement guérie et ce, sans complications.