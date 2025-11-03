Super lune du Castor ce mercredi : pourquoi ce phénomène va être si spécial

La première pleine lune du mois de novembre est également la deuxième de trois super lunes consécutives. Elle porte le nom de «lune du castor» et permettra une observation optimale du satellite terrestre.

Un spectacle à ne pas rater. Ce mercredi 5 novembre, la «lune du castor» sera la super lune du mois de novembre. Un moment idéal pour l'observation céleste.

Selon les experts, il s'agira de la plus grosse super lune de l'année. Une super lune correspond à une pleine lune ou une nouvelle lune, qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre. Cela est dû au fait que la lune ne suit pas une orbite circulaire autour de notre planète. Les conditions sont alors parfaites pour sa contemplation.

Une observation à l'œil nu suffira

Cette semaine, pendant plusieurs jours, la lune apparaîtra donc plus grande et plus brillante qu'à l'accoutumée. Il s'agira même du phénomène le plus important de l'année, avec la lune des moissons du mois dernier et devant la lune froide du mois de décembre.

Ce phénomène sera à son paroxysme à 14h19, le mercredi 5 novembre. Pour la voir au mieux, il faudra donc patienter jusqu'à la soirée de ce jour. Elle restera d'ailleurs visible plusieurs nuits avant et après cette date.

Les astronomes indiquent qu'il n'y aura besoin d'aucun équipement de pointe pour admirer le spectacle. Il suffira d'orienter son regard vers l'est. La meilleure période pour ce faire sera au coucher du soleil.

Un temps clément annoncé

Par chance, comme l'annonce Météo-France, cette journée du mercredi 5 novembre s'annonce assez claire sur l'ensemble de l'Hexagone. A la tombée de la nuit, la moitié est du pays devrait bénéficier d'un ciel dégagé, permettant une observation idéale du ciel. Pour ce qui est des autres régions du pays, il faudra s'armer de patience.

Quant au nom que possède ce phénomène, il pourrait avoir deux origines. Certains disent qu'il fait référence à la période de l'année où les amérindiens, qui ont donné les noms de ces phénomènes, posaient leurs pièges à castor. D'autres expliquent plus simplement que cela correspond à la période où ces animaux sont particulièrement actifs et créent leurs barrages d'hiver.