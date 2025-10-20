Bayer Leverkusen-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Le Bayer Leverkusen reçoit le Paris Saint-Germain, ce mardi, pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une affiche à fort enjeu entre une équipe allemande en quête de stabilité et un PSG tenant du titre. Voici toutes les informations pratiques pour suivre la rencontre.

Le Bayer Leverkusen et le PSG s’affrontent, ce mardi soir, à l'occasion de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club allemand espère confirmer son regain de forme en championnat (3 succès consécutifs), tandis que Paris cherche à poursuivre sa série européenne parfaite après sa belle victoire à Barcelone (1-2).

Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Bayer Leverkusen et le PSG sera donné mardi 21 octobre 2025 à 21h à la BayArena. Le match sera retransmis en direct et en exclusivité sur CANAL+ FOOT.

Leverkusen en reconstruction mais en progrès

Après avoir connu la plus belle période de son histoire sous les ordres de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen a dû tourner une page importante cet été. Le pari Erik ten Hag n’ayant pas fonctionné, les dirigeants ont confié les rênes à Kasper Hjulmand. Le début de saison a été difficile, mais les Allemands redressent peu à peu la barre en Bundesliga. Victorieux de Sankt Pauli (1-2) et de l’Union Berlin (2-0) avant la trêve internationale, ils ont enchaîné une troisième victoire de rang, le week-end dernier, à Mayence (3-4).

La dynamique est en revanche moins favorable en Ligue des Champions. Malmenés à Copenhague, ils ont arraché le nul dans les dernières minutes (2-2), avant de concéder un nouveau partage des points face au PSV Eindhoven (1-1). Leverkusen cherche désormais à enclencher une première victoire européenne.

Le PSG veut confirmer son statut

De son côté, le Paris Saint-Germain aborde ce déplacement avec confiance. Vainqueur de la Ligue des champions en mai dernier après une finale éclatante face à l’Inter Milan (5-0), le club francilien a parfaitement entamé cette nouvelle campagne avec un large succès contre l’Atalanta Bergame (4-0) puis une victoire renversante face au FC Barcelone (1-2), malgré un effectif amoindri.

En championnat, la dynamique est plus mitigée avec une défaite lors du Classique contre l’OM (1-0), une victoire face à Auxerre (2-0), puis deux nuls concédés à Lille (1-1) et contre Strasbourg (3-3). L’équipe de Luis Enrique cherche à relancer une série positive. Bonne nouvelle, le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé fait partie du groupe pour le déplacement en Allemagne. Tout comme le capitaine Marquinhos.

Les compositions probables

Bayer Leverkusen : Flekken - Badé, Andrich, Tapsoba - Vasquez (ou Arthur), Fernandez, Garcia, Grimaldo - Poku, Kofane, Tillman (ou Hofmann).

PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre Emery, Vitinha, Lee - Kvaratskhelia, Mayulu (ou Doué), Barcola.

Rendez-vous ce mardi 21 octobre à 21h pour le coup d'envoi de Bayer Leverkusen-PSG.

