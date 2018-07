Avant la finale de Coupe du monde, Diego Maradona donne son prono

«La France est le meilleur candidat pour gagner la Coupe du monde», a-t-il confié à ESPN. En tant que joueur, Maradona avait lui-même remporté, en 1986, le Mondial avec la sélection argentine. Quatre ans plus tard, la star sud-américaine échouait à conserver son titre mondial en perdant en finale face à l'Italie (1-0).

Présent en Russie pour suivre le parcours de l'Argentine, Maradona, meilleur joueur de football de tous les temps, s'est fait remarquer par ses frasques en tribunes lors de Nigeria-Argentine (1-2). Après avoir fait un malaise à la mi-temps, il avait dansé avec une supportrice, avant de s'endormir, puis de distribuer des doigts d'honneur à l'adresse des photographes.

Maradona has too be in trouble this is unacceptable wtf was thinking stadium ban needed#NGAARG pic.twitter.com/zCMiO2qmXs

— MonsterAmongMen (@uddin8989) 26 juin 2018