Hernandez chambre les Belges et devient un mème

En effet, Belges et Français se taquinent depuis la demi-finale remportée par la France (1-0). Les joueurs de la sélection belge avaient notamment reproché aux Bleus leur tactique défensive.

Lors de la réception à l'Elysée en l'honneur des Bleus, Lucas Hernandez a tenté d'envoyer une nouvelle pique à ses homologues belges. «Allez pour la Belgique !», répétait le défenseur tricolore à l'envie, avant que son coéquipier Olivier Giroud, ne le bâillonne rapidement de la main.

Il n'en fallait pas plus aux internautes pour diffuser cette image sous toutes les déclinaisons possibles, taquinant l'attaquant Olivier Giroud pour ses buts manqués pendant la compétition, sans oublier d'adresser une boutade au milieu de terrain du PSG, Adrien Rabiot, qui avait refusé en mai dernier sa sélection en équipe tricolore.

Hernandez : "ON A DÉFENDU À 11 MAIS ON EST 23 FRANÇAIS À ETRE CHAMPIONS, ET PAS 23 BEL..."



Giroud : "Lucas pas maintenant.."



LIoris : "L'écoutez pas hein." pic.twitter.com/f6Z8YcgoHz

— Boエ (@litl33) 17 juillet 2018