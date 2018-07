Vidéo : les Bleus en mode fitness, le détournement à mourir de rire

La joie et la liesse populaire ne sont pas prêtes de redescendre après la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde. Les supporters s'en sont d'ailleurs donnés à coeur joie avec un détournement pour le moins très amusant.

Dans une vidéo publiée sur Instagram mardi sur le compte parodique Lacrem, et reprise sur Twitter dans la foulée, on aperçoit les joueurs de l'équipe de France en tenue de fitness faisant des exercices. Et ce, avec la musique qui va avec évidemment. Un détournement très drôle qui cartonne sur les réseaux sociaux.