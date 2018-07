Les photos des Bleus pendant le Mondial s'arrachent

Les meilleurs moments des Bleus pendant le Mondial immortalisés dans des photos d'art à des prix accessibles. C'est ce que propose la start-up ArtPhotoLimited. Mais il faut faire vite, car elle croule sous les demandes.

Les photos, de la même qualité que celles exposées habituellement dans les musées, ont, il est vrai, de quoi séduire.

Vendues en édition limitée à 300 exemplaires, elles donnent ainsi la possibilité de posséder une oeuvre d'art des plus rares, et cela en différents formats et finitions à partir de 69 euros seulement.

Une quinzaine de photos en tout, fruit d'un partenariat exclusif avec le quotidien L'Equipe, qui mettent, entre autres, à l’honneur les buts désormais mythiques d’Umtiti, de Pavard ou encore la joie de Giroud et Griezmann, jusqu'à la victoire suprême.

[ArtPhotoLimited / © L'Equipe]

A noter également que la start-up propose à la vente une sélection des plus belles photos de la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde 98.

Et pour commander, rien de plus simple, la sélection complète est disponible directement depuis le site de artphotolimited.com.

Des ventes multipliées par 10

Victime de son succès, ArtPhotoLimited a vu ses ventes multipliées par dix, après la victoire historique des Bleus.

«Nous ne nous attendions pas à un tel afflux de commandes. C’est largement supérieur à la période de Noël qui est notre temps fort commercial et plus de 10 fois supérieur au rythme normal, commente Louis Albert, fondateur de la start-up.

[ArtPhotoLimited / © L'Equipe]

«Depuis lundi 16 juillet 9h, c’est le rush ! Nous avons passé la soirée à réaliser les tirages et la semaine de travail s’annonce intense. Nous sommes déjà en rupture de stock sur plusieurs formats de cadres mais toute l’équipe est mobilisée pour livrer les clients en temps et en heure», tient-il néanmoins à rassurer.

[ArtPhotoLimited / © L'Equipe]

Outre le plaisir de permettre à tous les fans de football de faire rentrer un morceau d’histoire dans leur intérieur, la mise en vente de ces photos permet enfin à ArtPhotoLimited de valoriser le travail des photographes de sport.

Et pour les entreprises qui souhaiteraient acheter une photographie, un dispositif spécifique est prévu. Il permet de déduire 100% du prix d'acquisition de leur résultat imposable par tranche de 20 % pendant cinq ans (dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires).